26 січня на Волині: гортаючи календар

26 січня на Волині: гортаючи календар
День народження сьогодні, 26 січня, святкує ексдепутат Волинської обласної ради Святослав Кравчук, юрист Юрій Бондарук, голова Городищенської громади Світлана Соколюк, громадський діяч Богдан Мойса, пластунка Тетяна Сеник-Лапковська.

Іменини 26 січня святкують Аркадій, Арсеній, Гаврило, Давид, Іван, Петро, Семен, Федір, Пилип, Марія.

Вітаємо усіх волинян, у яких сьогоднішній день святковий, та бажаємо їм здоров’я, радості й достатку.

Окрім цього, сьогодні відзначають Міжнародний день митника.

В Україні сьогодні відзначають День працівника контрольно-ревізійної служби.

26 січня також святкують Всесвітній день екологічної освіти. Започаткували свято міжнародні організації, а подію приурочили тому, щоб показати людству, які проблеми з забрудненням довкілля існують, і як вони впливають на здоров’я та якість життя.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Гортаючи календар, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
На Волині збирають гроші на важливий апарат для маленьких онкопацієнтів: як підтримати?
У волинській податковій буде новий керівник: куди перевели Лисеюка?
Робота в Польщі в 2025 році: які документи потрібні для працевлаштування
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
26 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
У Луцьку військовий одружився з медикинею, з якою познайомився під час операції
25 січень, 23:00
У Луцьку зустріли звільненого з російського полону розвідника Ігоря Павляка
25 січень, 22:00
Росіяни вбили в Маріуполі біля 20 тисяч людей, - Зеленський
25 січень, 21:24
У Луцьку підліток провалився під лід
25 січень, 20:20
Схожі новини
19 січня на Волині: гортаючи календар 19 січня на Волині: гортаючи календар
19 січень, 00:00
12 січня на Волині: гортаючи календар 12 січня на Волині: гортаючи календар
12 січень, 00:00
5 січня на Волині: гортаючи календар 5 січня на Волині: гортаючи календар
05 січень, 00:00
29 грудня на Волині: гортаючи календар 29 грудня на Волині: гортаючи календар
29 грудень, 2024, 00:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
26 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
У Луцьку військовий одружився з медикинею, з якою познайомився під час операції
25 січень, 23:00
 0
У Луцьку зустріли звільненого з російського полону розвідника Ігоря Павляка
25 січень, 22:00
 0
Росіяни вбили в Маріуполі біля 20 тисяч людей, - Зеленський
25 січень, 21:24
 0
У Луцьку підліток провалився під лід
25 січень, 20:20
 0
Медіа
відео
1/8