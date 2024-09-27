На Волині чоловік в магазині із чужого гаманця вийняв майже 5 тисяч гривень

На Волині чоловік в магазині із чужого гаманця вийняв майже 5 тисяч гривень
Уродженець Кіровоградської області, який у Ковелі в магазині із чужого гаманця поцупив значну суму, ледь не потрапив за ґрати на п’ять років.

Аби дати шанс переселенцю виправитися, Ковельський міськрайонний суд призначив йому рік випробувального терміну, пишуть Волинські новини.

Крадіжка сталася 19 жовтня у магазині «Економ стиль», що на бульварі Лесі Українки. Денис К., який працює механіком на текстильній фабриці, помітив під штанами на стелажі магазину гаманець. Чоловік потайки взяв звідти 4700 гривень і пішов геть. Коли ж крадія розшукали та затримали поліцейські, то в нього залишилась лише частина коштів – 3000 гривень.

У суді обвинувачений визнав вину і розповів, що повністю відшкодував потерпілій завдану шкоду.

Постраждала своєю чергою зазначила, що претензії до Дениса К. у неї немає, а щодо міри покарання поклалася на огляд суду.

Суд, допитавши обвинуваченого та дослідивши матеріали кримінального провадження, призначив чоловіку п’ять років позбавлення волі із випробувальним терміном строком на один рік.

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Теги: магазин, крадіжка, суд, Волинь
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