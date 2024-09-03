Шуфрича залишили під вартою, але в СІЗО мають створити умови для його депутатської роботи

Нестора Шуфрича, якого підозрюють у державній зраді.



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Видання не вказує, на скільки днів Шуфричу продовжили строк тримання під вартою. Відомо, що у СІЗО народний депутат перебуває з вересня 2023 року.



Суд також продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишньому парламентському помічнику Шуфрича Вʼячеславу Черепані.



Крім того, суд роз’яснив, що керівник слідчого ізолятора, в якому перебуває Шуфрич, повинен створити умови, щоб він міг звертатися із депутатськими запитами та займатися законопроєктами.



Нагадаємо, на початку січня Шевченківський райсуд Києва зобовʼязав надати Шуфричу право на здійснення депутатських повноважень.



За словами народного депутата Олексія Гончаренка, Шуфрич сам подав клопотання, що хоче виконувати свої депутатські повноваження. Проте суд відмовив у тому, щоб він брав участь у засіданні Верховної Ради фізично, але дозволив працювати віддалено зі слідчого ізолятора.



У чому підозрюють Шуфрича?



У лютому 2024 року народному депутатові від нині забороненої «Опозиційної платформи — За життя» Нестору Шуфричу повідомили про підозру за фінансування росгвардії у Криму.



За даними слідства, улітку 2013 року Шуфрич придбав у людей, афілійованих із Віктором Медведчуком, нерухоме майно в курортному селищі Сімеїз у Криму. Щоб приховати це, він зареєстрував майно на підконтрольну йому та його довіреній особі фірму.



А у 2016 році, після окупації Криму, обвинувачені уклали договір охорони цього майна з незаконним воєнізованим формуванням окупаційної влади в АР Крим — «ФГУП “Охрана” росгвардии по Республике Крым». Так, на рахунки російського воєнізованого формування за ці послуги перерахували майже 650 тисяч рублів.



Слідчі заявляють, що депутат, окрім того, був завербований ФСБ рф та виконував завдання ексзаступника секретаря РНБО Володимира Сівковича, який у 2014 році виїхав до Москви.



Так, Шуфрича та його довірену особу обвинувачують за статтею про фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, зміни меж території та державного кордону України (ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України). Крім цього, народному обранцю інкриміновано державну зраду (ч. 1 ст. 111 ККУ).



Нагадаємо, у вересні 2023 року Шуфричу повідомили про підозру в державній зраді за підривну діяльність в інформаційній сфері.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Шевченківський районний суд Києва 24 січня залишив під вартою народного депутата від забороненої ОПЗЖ, якого підозрюють у державній зраді.Про це пише Громадське з посиланням на «Судовий Репортер».Видання не вказує, на скільки днів Шуфричу продовжили строк тримання під вартою. Відомо, що у СІЗО народний депутат перебуває з вересня 2023 року.Суд також продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишньому парламентському помічнику Шуфрича Вʼячеславу Черепані.Крім того, суд роз’яснив, що керівник слідчого ізолятора, в якому перебуває Шуфрич, повинен створити умови, щоб він міг звертатися із депутатськими запитами та займатися законопроєктами.Нагадаємо, на початку січня Шевченківський райсуд Києва зобовʼязав надати Шуфричу право на здійснення депутатських повноважень.За словами народного депутата Олексія Гончаренка, Шуфрич сам подав клопотання, що хоче виконувати свої депутатські повноваження. Проте суд відмовив у тому, щоб він брав участь у засіданні Верховної Ради фізично, але дозволив працювати віддалено зі слідчого ізолятора.У лютому 2024 року народному депутатові від нині забороненої «Опозиційної платформи — За життя» Нестору Шуфричу повідомили про підозру за фінансування росгвардії у Криму.За даними слідства, улітку 2013 року Шуфрич придбав у людей, афілійованих із Віктором Медведчуком, нерухоме майно в курортному селищі Сімеїз у Криму. Щоб приховати це, він зареєстрував майно на підконтрольну йому та його довіреній особі фірму.А у 2016 році, після окупації Криму, обвинувачені уклали договір охорони цього майна з незаконним воєнізованим формуванням окупаційної влади в АР Крим — «ФГУП “Охрана” росгвардии по Республике Крым». Так, на рахунки російського воєнізованого формування за ці послуги перерахували майже 650 тисяч рублів.Слідчі заявляють, що депутат, окрім того, був завербований ФСБ рф та виконував завдання ексзаступника секретаря РНБО Володимира Сівковича, який у 2014 році виїхав до Москви.Так, Шуфрича та його довірену особу обвинувачують за статтею про фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, зміни меж території та державного кордону України (ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України). Крім цього, народному обранцю інкриміновано державну зраду (ч. 1 ст. 111 ККУ).Нагадаємо, у вересні 2023 року Шуфричу повідомили про підозру в державній зраді за підривну діяльність в інформаційній сфері.

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