У Луцьку військовий одружився з медикинею, з якою познайомився під час операції

Влад Троцюк і 25-річна медикиня Марина Зубікова. Захисник познайомився з коханою під час операції, коли після поранення ноги на Донеччині лікувався у Волинській обласній клінічній лікарні.







Історія кохання військового і медикині



Владислав — родом з Херсонщини, служив сапером в окремій президентській бригаді імені гетьмана Богдана Хмельницького. Поранення отримав навесні 2023 року на Донецькому напрямку, підірвався на міні. Боєць переніс декілька операцій, але ногу довелося ампутувати.



На лікування військового перевели в одну з лікарень у Луцьку. Говорить: під час операції закохався з першого погляду. Його обраницею стала 25-річна анестезіологиня Марина.



Після операції Влад запросив медикиню на каву, але вона не прийшла. Ще через місяць вони випадково зустрілися на вулиці. Відтоді почали зустрічатися.



День весілля Влада і Марини



Весільну церемонію молодята організували в одному з ресторанів у Луцьку. Кажуть: запросили найрідніших. Серед гостей також були побратими Влада і колеги-медики Марини.



"Дуже довго готувалися до весілля, сильно готувалися. Вже нема ніяких переживань, не нервую. Вже саме все страшне, що могло бути, вже було. А сьогодні навпаки відпочинок, можна сказати. Тим паче, що приїхали всі родичі, близькі люди", — говорить наречений.



Зі слів Марини, коли побачила Влада на операційному столі — і подумати не могла, що на них чекає весілля і сімейне життя разом.



"Не віриться, навіть до кінця ще не усвідомлюється, що взагалі це відбувається, — говорить наречена. — Навіть близько про таке не думала, не уявляла про те, що зустріну Влада. Це була випадковість".



Один із тих, хто приїхав привітати молодят — сержант, інструктор Збройних Сил Ярослав. Він розповів, що із Владом познайомився у 2017 році. Щоб привітати молодят добирався у Луцьк із Харкова два дні й подолав 800 кілометрів.



"Ми крайній раз з Владом перед його поїздкою на Донбас бачилися і перед тим як ще він отримав поранення, — пригадує Ярослав. — Історія їхнього знайомства дуже крута насправді. Я дуже за них радий, Влад знайшов свою людину, я бачу цю радість іскру в їх очах".



Як розповів Влад, поки Марина працюватиме на Волині, він теж буде тут. Де далі будуть жити — поки не знають. Кажуть: таких далеких планів не роблять, але вже мріють про дім та дітей.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 5 січня у Луцьку одружилися 29-річний боєцьі 25-річна медикиня. Захисник познайомився з коханою під час операції, коли після поранення ноги на Донеччині лікувався у Волинській обласній клінічній лікарні. Суспільному молодята розповіли, що одруження чекали з нетерпінням. На весілля з-за кордону приїхали рідні Влада. Також привітали молодят побратими військовослужбовця.Владислав — родом з Херсонщини, служив сапером в окремій президентській бригаді імені гетьмана Богдана Хмельницького. Поранення отримав навесні 2023 року на Донецькому напрямку, підірвався на міні. Боєць переніс декілька операцій, але ногу довелося ампутувати.На лікування військового перевели в одну з лікарень у Луцьку. Говорить: під час операції закохався з першого погляду. Його обраницею стала 25-річна анестезіологиня Марина.Після операції Влад запросив медикиню на каву, але вона не прийшла. Ще через місяць вони випадково зустрілися на вулиці. Відтоді почали зустрічатися.Весільну церемонію молодята організували в одному з ресторанів у Луцьку. Кажуть: запросили найрідніших. Серед гостей також були побратими Влада і колеги-медики Марини."Дуже довго готувалися до весілля, сильно готувалися. Вже нема ніяких переживань, не нервую. Вже саме все страшне, що могло бути, вже було. А сьогодні навпаки відпочинок, можна сказати. Тим паче, що приїхали всі родичі, близькі люди", — говорить наречений.Зі слів Марини, коли побачила Влада на операційному столі — і подумати не могла, що на них чекає весілля і сімейне життя разом."Не віриться, навіть до кінця ще не усвідомлюється, що взагалі це відбувається, — говорить наречена. — Навіть близько про таке не думала, не уявляла про те, що зустріну Влада. Це була випадковість".Один із тих, хто приїхав привітати молодят — сержант, інструктор Збройних Сил Ярослав. Він розповів, що із Владом познайомився у 2017 році. Щоб привітати молодят добирався у Луцьк із Харкова два дні й подолав 800 кілометрів."Ми крайній раз з Владом перед його поїздкою на Донбас бачилися і перед тим як ще він отримав поранення, — пригадує Ярослав. — Історія їхнього знайомства дуже крута насправді. Я дуже за них радий, Влад знайшов свою людину, я бачу цю радість іскру в їх очах".Як розповів Влад, поки Марина працюватиме на Волині, він теж буде тут. Де далі будуть жити — поки не знають. Кажуть: таких далеких планів не роблять, але вже мріють про дім та дітей.

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