27 січня у Луцьку прощатимуться з Героєм Тарасом Горобцем

Тарасом Горобцем.



Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.



"У понеділок, 27 січня, о 10.00 у храмі Святого Великомученика Дмитрія Солунського (вул. Наливайка, 2а) у Луцьку відбудеться відспівування Горобця Тараса Юрійовича (14.04.1968 року народження), який загинув 18 січня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Тополі Харківської області", - йдеться в повідомленні.



Поховають Героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 27 січня відбудеться прощання з військовослужбовцемПро це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради."У понеділок, 27 січня, о 10.00 у храмі Святого Великомученика Дмитрія Солунського (вул. Наливайка, 2а) у Луцьку відбудеться відспівування Горобця Тараса Юрійовича (14.04.1968 року народження), який загинув 18 січня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Тополі Харківської області", - йдеться в повідомленні.Поховають Героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.

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