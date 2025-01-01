27 січня у Луцьку прощатимуться з Героєм Тарасом Горобцем

27 січня у Луцьку прощатимуться з Героєм Тарасом Горобцем
27 січня відбудеться прощання з військовослужбовцем Тарасом Горобцем.

Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.

"У понеділок, 27 січня, о 10.00 у храмі Святого Великомученика Дмитрія Солунського (вул. Наливайка, 2а) у Луцьку відбудеться відспівування Горобця Тараса Юрійовича (14.04.1968 року народження), який загинув 18 січня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Тополі Харківської області", - йдеться в повідомленні.

Поховають Героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!



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Теги: Герой, Волинь, загиблий
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