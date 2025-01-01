На Волині горів житловий будинок

На Волині горів житловий будинок
25 січня о 18:23 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу в місті Рожище Луцького району.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

Загоряння виникло у дерев’яному житловому будинку.

На місце події оперативно прибули рятувальники 3-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Рожище, а також місцеві пожежні команди сіл Копачівка та Переспа.

Завдяки злагодженій роботі вогнеборців пожежу вдалося локалізувати о 19:12, а ліквідувати о 19:29. На гасіння було подано 3 водяних ствола.
На Волині горів житловий будинок

Ймовірною причиною займання стало необережне поводження з вогнем під час куріння невстановленої особи. Потерпілих немає.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: пожежа, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
На Волині збирають гроші на важливий апарат для маленьких онкопацієнтів: як підтримати?
У волинській податковій буде новий керівник: куди перевели Лисеюка?
Робота в Польщі в 2025 році: які документи потрібні для працевлаштування
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Білоруси «обирають» Лукашенка на сьомий термін
Сьогодні, 11:02
На Волині горів житловий будинок
Сьогодні, 10:23
У Польщі українських перевізників штрафують на 120 тисяч грн через помилки в пунктуації
Сьогодні, 09:16
27 січня у Луцьку прощатимуться з Героєм Тарасом Горобцем
Сьогодні, 08:20
Фіцо заявив, що третина учасників протестів проти його уряду – українці
Сьогодні, 06:03
Схожі новини
На Волині горів житловий будинок На Волині горів житловий будинок
23 січень, 17:12
На Волині горів житловий будинок На Волині горів житловий будинок
23 січень, 10:09
На Волині горів житловий будинок На Волині горів житловий будинок
22 січень, 10:07
На Волині горів житловий будинок На Волині горів житловий будинок
15 січень, 09:51
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Білоруси «обирають» Лукашенка на сьомий термін
Сьогодні, 11:02
 0
На Волині горів житловий будинок
Сьогодні, 10:23
 0
У Польщі українських перевізників штрафують на 120 тисяч грн через помилки в пунктуації
Сьогодні, 09:16
 0
27 січня у Луцьку прощатимуться з Героєм Тарасом Горобцем
Сьогодні, 08:20
 0
Фіцо заявив, що третина учасників протестів проти його уряду – українці
Сьогодні, 06:03
 0
Медіа
відео
1/8