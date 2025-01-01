На Волині горів житловий будинок
Сьогодні, 10:23
25 січня о 18:23 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу в місті Рожище Луцького району.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Загоряння виникло у дерев’яному житловому будинку.
На місце події оперативно прибули рятувальники 3-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Рожище, а також місцеві пожежні команди сіл Копачівка та Переспа.
Завдяки злагодженій роботі вогнеборців пожежу вдалося локалізувати о 19:12, а ліквідувати о 19:29. На гасіння було подано 3 водяних ствола.
Ймовірною причиною займання стало необережне поводження з вогнем під час куріння невстановленої особи. Потерпілих немає.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Загоряння виникло у дерев’яному житловому будинку.
На місце події оперативно прибули рятувальники 3-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Рожище, а також місцеві пожежні команди сіл Копачівка та Переспа.
Завдяки злагодженій роботі вогнеборців пожежу вдалося локалізувати о 19:12, а ліквідувати о 19:29. На гасіння було подано 3 водяних ствола.
Ймовірною причиною займання стало необережне поводження з вогнем під час куріння невстановленої особи. Потерпілих немає.
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