На Волині горів житловий будинок





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



Загоряння виникло у дерев’яному житловому будинку.



На місце події оперативно прибули рятувальники 3-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Рожище, а також місцеві пожежні команди сіл Копачівка та Переспа.



Завдяки злагодженій роботі вогнеборців пожежу вдалося локалізувати о 19:12, а ліквідувати о 19:29. На гасіння було подано 3 водяних ствола.



Ймовірною причиною займання стало необережне поводження з вогнем під час куріння невстановленої особи. Потерпілих немає.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 25 січня о 18:23 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу в місті Рожище Луцького району.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.Загоряння виникло у дерев’яному житловому будинку.На місце події оперативно прибули рятувальники 3-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Рожище, а також місцеві пожежні команди сіл Копачівка та Переспа.Завдяки злагодженій роботі вогнеборців пожежу вдалося локалізувати о 19:12, а ліквідувати о 19:29. На гасіння було подано 3 водяних ствола.Ймовірною причиною займання стало необережне поводження з вогнем під час куріння невстановленої особи. Потерпілих немає.

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