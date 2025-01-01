Сили ППО уночі збили 50 російських дронів

Сили ППО уночі збили 50 російських дронів
У ніч на 26 січня РФ атакувала Україну 72 ударними БпЛА типу "Shahed" і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Курськ, Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ (РФ).

Про це інформують Військово-повітряні сили ЗСУ.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 09.00 підтверджено збиття 50-ти ударних БпЛА типу «Shahed» та безпілотників інших типів у Київській, Одеській, Харківській, Полтавській, Сумській, Донецькій, Дніпропетровській та Хмельницькій областях.

9 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків). Один БпЛА — в повітрі, бойова робота триває.

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Теги: Росія, війна
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