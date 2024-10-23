Білоруси «обирають» Лукашенка на сьомий термін

Білоруси «обирають» Лукашенка на сьомий термін
У Білорусі 26 січня відбуваються так звані "вибори" президента, на яких очікувано сьомий термін забезпечить собі Олександр Лукашенко.

Про це пише "Європейська правда".

Ці вибори стануть першими після того, як у серпні 2020 року в Білорусі розпочалися масові протести проти обрання Лукашенка під час голосування, яке було сфальсифіковано.

Режим Лукашенка розпочав безпрецедентні репресії проти протестувальників, а західна міжнародна спільнота заявила про масштабні фальсифікації.

Відтоді у країні немає реальної опозиції та заблокована робота незалежних ЗМІ, опоненти режиму або ув’язнені, або перебувають в екзилі.

За даними Центральної виборчої комісії Білорусі, для участі в недільних виборах, крім Лукашенка, зареєстровано ще чотирьох кандидатів. І явка на достроковому голосуванні нібито вже встановила рекорд.

В МЗС України заявили, що підстав називати голосування 26 січня в Білорусі "президентськими виборами" немає, а його результати відомі наперед.

Україна висловила солідарність з позицією держав-членів ЄС, США, Канади, Великої Британії та інших демократичних країн щодо відсутності наразі в Білорусі базових умов для проведення чесних і прозорих виборів відповідно до стандартів ОБСЄ.

Україна визнає Лукашенка союзником і співучасником володимира путіна в його війні.

Лідерка обʼєднаної білоруської опозиції Світлана Тихановська заявила, що так звані вибори президента Білорусі не можна назвати виборами, та закликала Захід не визнавати їх.

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Теги: Білорусь, вибори
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