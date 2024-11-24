США призупинили майже всі програми міжнародної допомоги, зокрема й Україні – Reuters

Дональда Трампа.



Про це пише Reuters із посиланням на службову записку Держдепу, з якою вдалося ознайомитися журналістам, передає



У документі, складеному бюро іноземної допомоги Департаменту та підписаному держсекретарем Марко Рубіо, йдеться, що винятки зроблені лише для військового фінансування Ізраїлю та Єгипту. Жодних інших країн у службовій записці не згадується.



Джерело, знайоме з перебігом обговорень у Конгресі, стверджує, що наказ Трампа є незаконним.



"Заморозка цих міжнародних інвестицій змусить наших міжнародних партнерів шукати інших партнерів з фінансування — ймовірних конкурентів і противників США — щоб заповнити цю дірку... Чим довше продовжуватиметься це незаконне блокування коштів, тим більше буде підірвано вплив США", – повідомило джерело на умовах анонімності.



Інший анонімний співрозмовник видання, колишній високопосадовець Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), назвав наслідки указу Трампа про припинення міжнародної допомоги "спровокованим хаосом".



"Організаціям доведеться припинити всю діяльність, зокрема всі життєво важливі медичні послуги, допомогу з ВІЛ/СНІДу, харчування, охорони здоров'я матері та дитини, всю сільськогосподарську роботу, всю підтримку організацій громадянського суспільства та освіту", – наголосив він.



Ще один чиновник USAID, який також побажав залишитися неназваним, сказав, що співробітникам, відповідальним за проєкти в Україні, було наказано зупинити всю роботу. Серед заморожених проєктів — підтримка шкіл та допомога у галузі охорони здоров'я.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Державний департамент США у п'ятницю, 24 січня, видав наказ про "зупинку" всіх наявних та нових програм іноземної допомоги, згідно з наказом президентаПро це пише Reuters із посиланням на службову записку Держдепу, з якою вдалося ознайомитися журналістам, передає ТСН У документі, складеному бюро іноземної допомоги Департаменту та підписаному держсекретарем, йдеться, що винятки зроблені лише для військового фінансування Ізраїлю та Єгипту. Жодних інших країн у службовій записці не згадується.Джерело, знайоме з перебігом обговорень у Конгресі, стверджує, що наказ Трампа є незаконним."Заморозка цих міжнародних інвестицій змусить наших міжнародних партнерів шукати інших партнерів з фінансування — ймовірних конкурентів і противників США — щоб заповнити цю дірку... Чим довше продовжуватиметься це незаконне блокування коштів, тим більше буде підірвано вплив США", – повідомило джерело на умовах анонімності.Інший анонімний співрозмовник видання, колишній високопосадовець Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), назвав наслідки указу Трампа про припинення міжнародної допомоги "спровокованим хаосом"."Організаціям доведеться припинити всю діяльність, зокрема всі життєво важливі медичні послуги, допомогу з ВІЛ/СНІДу, харчування, охорони здоров'я матері та дитини, всю сільськогосподарську роботу, всю підтримку організацій громадянського суспільства та освіту", – наголосив він.Ще один чиновник USAID, який також побажав залишитися неназваним, сказав, що співробітникам, відповідальним за проєкти в Україні, було наказано зупинити всю роботу. Серед заморожених проєктів — підтримка шкіл та допомога у галузі охорони здоров'я.

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