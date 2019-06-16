«Не працюють ні пандуси, ні підйомники»: ветеран 3-ї ОШБр «розніс» луцькі мережі магазинів та аптек

Євген Сивопляс провів дослідження й показав, що багато об’єктів не відповідають базовим вимогам доступності.



Про це йдеться у сюжеті телеканалу



Нещодавно Євген разом з тими, хто має ампутацію ніг та вади зору проінспектували на доступність мережі аптек та магазинів у центрі міста.



«Коли, наприклад, підприємець має одну торгову точку і йому важко побудувати та знайти кошти для пандуса або підйомника, а коли це національна українська мережа, в якої є грошовий потік, але вона цього не робить, як «Нова Пошта». У них немає жодного маркування для незрячих людей, таке відчуття, що вона їх просто заперечує. Я навіть перевернувся намагаючись піднятись по пандусу біля їхнього 13 відділення», – розповідає ветеран.



Як зазначає Євген Сивопляс, вони тестували й мережеві магазини. Зокрема, «7/23» та «Спар». Ситуація у двох магазинах наразі однакова.



«Важко потрапити у заклад, багато немає пандусів та підйомників, є ненормативні пандуси. А у середині магазинів вітрини поставлені настільки близько одна до одної, що кріслом неможливо проїхати», – каже лучанин.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ветеран 3-ї ОШБрпровів дослідження й показав, що багато об’єктів не відповідають базовим вимогам доступності.Про це йдеться у сюжеті телеканалу «Конкурент TV» Нещодавно Євген разом з тими, хто має ампутацію ніг та вади зору проінспектували на доступність мережі аптек та магазинів у центрі міста.«Коли, наприклад, підприємець має одну торгову точку і йому важко побудувати та знайти кошти для пандуса або підйомника, а коли це національна українська мережа, в якої є грошовий потік, але вона цього не робить, як «Нова Пошта». У них немає жодного маркування для незрячих людей, таке відчуття, що вона їх просто заперечує. Я навіть перевернувся намагаючись піднятись по пандусу біля їхнього 13 відділення», – розповідає ветеран.Як зазначає Євген Сивопляс, вони тестували й мережеві магазини. Зокрема, «7/23» та «Спар». Ситуація у двох магазинах наразі однакова.«Важко потрапити у заклад, багато немає пандусів та підйомників, є ненормативні пандуси. А у середині магазинів вітрини поставлені настільки близько одна до одної, що кріслом неможливо проїхати», – каже лучанин.

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