«Не працюють ні пандуси, ні підйомники»: ветеран 3-ї ОШБр «розніс» луцькі мережі магазинів та аптек
Сьогодні, 15:18
Ветеран 3-ї ОШБр Євген Сивопляс провів дослідження й показав, що багато об’єктів не відповідають базовим вимогам доступності.
Про це йдеться у сюжеті телеканалу «Конкурент TV».
Нещодавно Євген разом з тими, хто має ампутацію ніг та вади зору проінспектували на доступність мережі аптек та магазинів у центрі міста.
«Коли, наприклад, підприємець має одну торгову точку і йому важко побудувати та знайти кошти для пандуса або підйомника, а коли це національна українська мережа, в якої є грошовий потік, але вона цього не робить, як «Нова Пошта». У них немає жодного маркування для незрячих людей, таке відчуття, що вона їх просто заперечує. Я навіть перевернувся намагаючись піднятись по пандусу біля їхнього 13 відділення», – розповідає ветеран.
Як зазначає Євген Сивопляс, вони тестували й мережеві магазини. Зокрема, «7/23» та «Спар». Ситуація у двох магазинах наразі однакова.
«Важко потрапити у заклад, багато немає пандусів та підйомників, є ненормативні пандуси. А у середині магазинів вітрини поставлені настільки близько одна до одної, що кріслом неможливо проїхати», – каже лучанин.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це йдеться у сюжеті телеканалу «Конкурент TV».
Нещодавно Євген разом з тими, хто має ампутацію ніг та вади зору проінспектували на доступність мережі аптек та магазинів у центрі міста.
«Коли, наприклад, підприємець має одну торгову точку і йому важко побудувати та знайти кошти для пандуса або підйомника, а коли це національна українська мережа, в якої є грошовий потік, але вона цього не робить, як «Нова Пошта». У них немає жодного маркування для незрячих людей, таке відчуття, що вона їх просто заперечує. Я навіть перевернувся намагаючись піднятись по пандусу біля їхнього 13 відділення», – розповідає ветеран.
Як зазначає Євген Сивопляс, вони тестували й мережеві магазини. Зокрема, «7/23» та «Спар». Ситуація у двох магазинах наразі однакова.
«Важко потрапити у заклад, багато немає пандусів та підйомників, є ненормативні пандуси. А у середині магазинів вітрини поставлені настільки близько одна до одної, що кріслом неможливо проїхати», – каже лучанин.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
«Не працюють ні пандуси, ні підйомники»: ветеран 3-ї ОШБр «розніс» луцькі мережі магазинів та аптек
Сьогодні, 15:18
У лікарні в Луцьку помер 12-річний футзаліст з Волині
Сьогодні, 14:15
У Луцьку виявили небезпечну дитячу іграшку
Сьогодні, 13:11
За день безплатний прийом лише в одного лікаря: нові правила
Сьогодні, 12:09
Магнітні бурі: прогноз на вихідні 25-26 січня
Сьогодні, 11:16