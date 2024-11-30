На волинському пункті пропуску з Білоруссю встановили білборди «Живе Беларусь»
Сьогодні, 08:25
На волинському пункті пропуску на кордоні з Білоруссю українські воїни спільно з білоруськими добровольцями встановили білборди.
Про це повідомляє журналіст Андрій Цаплієнко.
"Білоруські добровольці спільно з військовими Сил оборони України виготовили та встановили білборди з написом «Живе Беларусь. Я зробив свій вибір», на плакаті зображено бійців на фоні біло-червоно-білого прапора", - йдеться у дописі.
Білборди зʼявились на пунктах пропуску з Білоруссю у Волинській та Житомирській областях, зокрема на ПП «Самари» та «Майдан-Копищенський».
"Зрозуміло, що автори плакату напередодні виборів у білорусі закликають зробити правильний вибір", - написав Андрій Цаплієнко.
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Про це повідомляє журналіст Андрій Цаплієнко.
"Білоруські добровольці спільно з військовими Сил оборони України виготовили та встановили білборди з написом «Живе Беларусь. Я зробив свій вибір», на плакаті зображено бійців на фоні біло-червоно-білого прапора", - йдеться у дописі.
Білборди зʼявились на пунктах пропуску з Білоруссю у Волинській та Житомирській областях, зокрема на ПП «Самари» та «Майдан-Копищенський».
"Зрозуміло, що автори плакату напередодні виборів у білорусі закликають зробити правильний вибір", - написав Андрій Цаплієнко.
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