На волинському пункті пропуску з Білоруссю встановили білборди «Живе Беларусь»

На волинському пункті пропуску на кордоні з Білоруссю українські воїни спільно з білоруськими добровольцями встановили білборди.Про це повідомляє журналіст"Білоруські добровольці спільно з військовими Сил оборони України виготовили та встановили білборди з написом «Живе Беларусь. Я зробив свій вибір», на плакаті зображено бійців на фоні біло-червоно-білого прапора", - йдеться у дописі.Білборди зʼявились на пунктах пропуску з Білоруссю у Волинській та Житомирській областях, зокрема на ПП «Самари» та «Майдан-Копищенський»."Зрозуміло, що автори плакату напередодні виборів у білорусі закликають зробити правильний вибір", - написав Андрій Цаплієнко.