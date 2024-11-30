На волинському пункті пропуску з Білоруссю встановили білборди «Живе Беларусь»

На волинському пункті пропуску з Білоруссю встановили білборди «Живе Беларусь»
На волинському пункті пропуску на кордоні з Білоруссю українські воїни спільно з білоруськими добровольцями встановили білборди.

Про це повідомляє журналіст Андрій Цаплієнко.

"Білоруські добровольці спільно з військовими Сил оборони України виготовили та встановили білборди з написом «Живе Беларусь. Я зробив свій вибір», на плакаті зображено бійців на фоні біло-червоно-білого прапора", - йдеться у дописі.
На волинському пункті пропуску з Білоруссю встановили білборди «Живе Беларусь»
На волинському пункті пропуску з Білоруссю встановили білборди «Живе Беларусь»

Білборди зʼявились на пунктах пропуску з Білоруссю у Волинській та Житомирській областях, зокрема на ПП «Самари» та «Майдан-Копищенський».

"Зрозуміло, що автори плакату напередодні виборів у білорусі закликають зробити правильний вибір", - написав Андрій Цаплієнко.

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Теги: Україна, Білорусь, Волинь, Самари, кордон
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