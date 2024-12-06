Родичі отримали посмертні нагороди Героїв з Волині. ФОТО

Родичі отримали посмертні нагороди Героїв з Волині. ФОТО
На Волині рідні загиблих воїнів-Героїв отримали посмертні нагороди.

Про це повідомили у Сошичненській та Павлівській громадах.

Не так мали наші Герої отримати свої нагороди. Орден «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно), згідно з Указом Президента України отримали рідні Парфелюка Дмитра Федоровича із с. Нуйно. Воїн загинув під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Першотравневе Куп'янського району Харківської області.

Наказом міністра Оборони України від 16 вересня 2024 року №1526 Петруніна Івана Євгенійовича із Залісся удостоїли медалі «Захисник України», яку він не встиг отримати, загинувши 26 вересня 2024-го в бою у Курській області. Нагороду сина вручили його матері.
Родичі отримали посмертні нагороди Героїв з Волині. ФОТО
Родичі отримали посмертні нагороди Героїв з Волині. ФОТО
Родичі отримали посмертні нагороди Героїв з Волині. ФОТО


Відповідно до Указу Президента України орденом "За мужність" ІІ ступеня посмертно нагороджено Юрія Гимзу. Відповідно до Указу Президента України за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов'язку орденом "За мужність" lll ступеня посмертно нагороджено Максима Красного.

Державні нагороди вручили батькам загиблих Воїнів.
Родичі отримали посмертні нагороди Героїв з Волині. ФОТО

Під час вручення державної нагороди батькам Юрія Гимзи були присутні заступник сільського голови Сергій Фіть, староста Колонського старостинського округу Лілія Кузьмич.
Під час вручення державної нагороди матері Максима Красного були присутні заступник сільського голови Сергій Фіть, староста Старопорицького старостинського округу Тетяна Єдинак.
Нагородження проводив начальник відділення рекрутингу та комплектування 3-го відділу Володимир-Волинського РТЦК та СП майор Владислав Галушков.

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Теги: Волинь, Сошичненська громада, Нуйно, Залісне, нагороди
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