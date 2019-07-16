Волинські студенти здобули перемоги на міжнародних та всеукраїнських конкурсах

Волинські студенти здобули перемоги на міжнародних та всеукраїнських конкурсах
Вихованки Любешівського технічного фахового коледжу Луцького національного технічного університету здобули ряд перемог на всеукраїнських та міжнародних конкурсах.

Про це повідомляє газета "Нове життя".

Марія Дишко, здобувачка освіти спеціальності 241 Готельно-ресторанна справа, і Людмила Сорока, здобувачку освіти за професією «Кухар, кондитер», зайняли третє місце у фольклорно-етнографічному фестивалі «Від Різдва до Водохреща», у номінації «Краща різдвяна страва» (керівниці – Тетяна Кравченко та Альона Корх). Фестиваль відбувся в Університеті Грінченка і проводиться з метою підтримки українського аматорського мистецтва, відтворення, популяризації та збереження народних звичаїв, свят, традицій та обрядів, сприяння розширенню мистецько-художнього світогляду учасників, збагачення їхньої духовності. Фестиваль проводився у двох категоріях: «Професіонали» та «Аматори» за 10 номінаціями. Всього надійшло 443 заявки з 21-єї області України, Великої Британії та Чехії.
Волинські студенти здобули перемоги на міжнародних та всеукраїнських конкурсах

Юлія Остимчук зайняла друге місце у ІІ Всеукраїнському конкурсі дитячо-юнацької творчості «Квітуча палітра», присвяченому пам’яті Катерини Білокур, у номінації «Малюнок», виконавши роботу на склі «Барви весняного вітражу». Підготувала дівчину Оксана Шмаль.
Волинські студенти здобули перемоги на міжнародних та всеукраїнських конкурсах

Дарина Комар, студентка першого курсу, ОПП «Опорядження будівель і споруд та будівельний дизайн», посіла перше місце у Міжнародному конкурсі «STAR MARKET», номінація «Архітектура», із роботою «Екологічний будинок». Керівниця – Тетяна Герасимик-Чернова, викладачка спецдисциплін.

Анюта Веремійчик, студентка першого курсу ОПП «Опорядження будівель і споруд та будівельний дизайн» зайняла друге місце у ІІ Всеукраїнському конкурсі «Квітуча палітра», виконавши роботу «Мурал» (керівниця – Тетяна Герасимик-Чернова).
Волинські студенти здобули перемоги на міжнародних та всеукраїнських конкурсах

Також здобувачки освіти коледжу стали переможницями VІ щорічного Всеукраїнського пізнавального конкурсу «Я-Людина». Перше місце посіли Анна Будяковська, Ангеліна Гриневич, Марина Голощук (31-ОО-Ф група), Оксана Балашук, Марта Приходько та Марія Русило (36-ГРС-Ф група) здобули другу сходинку. Підготувала дівчат до конкурсу заступниця директора з навчально-виховної роботи Людмила Матюк.

Усі керівниці вихованок удостоєні теж відзнак за підготовку талановитих дітей.

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Теги: Волинь, Україна, конкурси, перемога
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