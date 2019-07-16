Волинські студенти здобули перемоги на міжнародних та всеукраїнських конкурсах





Про це повідомляє газета



Марія Дишко, здобувачка освіти спеціальності 241 Готельно-ресторанна справа, і Людмила Сорока, здобувачку освіти за професією «Кухар, кондитер», зайняли третє місце у фольклорно-етнографічному фестивалі «Від Різдва до Водохреща», у номінації «Краща різдвяна страва» (керівниці – Тетяна Кравченко та Альона Корх). Фестиваль відбувся в Університеті Грінченка і проводиться з метою підтримки українського аматорського мистецтва, відтворення, популяризації та збереження народних звичаїв, свят, традицій та обрядів, сприяння розширенню мистецько-художнього світогляду учасників, збагачення їхньої духовності. Фестиваль проводився у двох категоріях: «Професіонали» та «Аматори» за 10 номінаціями. Всього надійшло 443 заявки з 21-єї області України, Великої Британії та Чехії.



Юлія Остимчук зайняла друге місце у ІІ Всеукраїнському конкурсі дитячо-юнацької творчості «Квітуча палітра», присвяченому пам’яті Катерини Білокур, у номінації «Малюнок», виконавши роботу на склі «Барви весняного вітражу». Підготувала дівчину Оксана Шмаль.



Дарина Комар, студентка першого курсу, ОПП «Опорядження будівель і споруд та будівельний дизайн», посіла перше місце у Міжнародному конкурсі «STAR MARKET», номінація «Архітектура», із роботою «Екологічний будинок». Керівниця – Тетяна Герасимик-Чернова, викладачка спецдисциплін.



Анюта Веремійчик, студентка першого курсу ОПП «Опорядження будівель і споруд та будівельний дизайн» зайняла друге місце у ІІ Всеукраїнському конкурсі «Квітуча палітра», виконавши роботу «Мурал» (керівниця – Тетяна Герасимик-Чернова).



Також здобувачки освіти коледжу стали переможницями VІ щорічного Всеукраїнського пізнавального конкурсу «Я-Людина». Перше місце посіли Анна Будяковська, Ангеліна Гриневич, Марина Голощук (31-ОО-Ф група), Оксана Балашук, Марта Приходько та Марія Русило (36-ГРС-Ф група) здобули другу сходинку. Підготувала дівчат до конкурсу заступниця директора з навчально-виховної роботи Людмила Матюк.



Усі керівниці вихованок удостоєні теж відзнак за підготовку талановитих дітей.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вихованки Любешівського технічного фахового коледжу Луцького національного технічного університету здобули ряд перемог на всеукраїнських та міжнародних конкурсах.Про це повідомляє газета "Нове життя" , здобувачка освіти спеціальності 241 Готельно-ресторанна справа, і, здобувачку освіти за професією «Кухар, кондитер», зайняли третє місце у фольклорно-етнографічному фестивалі «Від Різдва до Водохреща», у номінації «Краща різдвяна страва» (керівниці –та). Фестиваль відбувся в Університеті Грінченка і проводиться з метою підтримки українського аматорського мистецтва, відтворення, популяризації та збереження народних звичаїв, свят, традицій та обрядів, сприяння розширенню мистецько-художнього світогляду учасників, збагачення їхньої духовності. Фестиваль проводився у двох категоріях: «Професіонали» та «Аматори» за 10 номінаціями. Всього надійшло 443 заявки з 21-єї області України, Великої Британії та Чехії.зайняла друге місце у ІІ Всеукраїнському конкурсі дитячо-юнацької творчості «Квітуча палітра», присвяченому пам’яті Катерини Білокур, у номінації «Малюнок», виконавши роботу на склі «Барви весняного вітражу». Підготувала дівчину, студентка першого курсу, ОПП «Опорядження будівель і споруд та будівельний дизайн», посіла перше місце у Міжнародному конкурсі «STAR MARKET», номінація «Архітектура», із роботою «Екологічний будинок». Керівниця – Тетяна Герасимик-Чернова, викладачка спецдисциплін., студентка першого курсу ОПП «Опорядження будівель і споруд та будівельний дизайн» зайняла друге місце у ІІ Всеукраїнському конкурсі «Квітуча палітра», виконавши роботу «Мурал» (керівниця – Тетяна Герасимик-Чернова).Також здобувачки освіти коледжу стали переможницями VІ щорічного Всеукраїнського пізнавального конкурсу «Я-Людина». Перше місце посіли(31-ОО-Ф група),та(36-ГРС-Ф група) здобули другу сходинку. Підготувала дівчат до конкурсу заступниця директора з навчально-виховної роботиУсі керівниці вихованок удостоєні теж відзнак за підготовку талановитих дітей.

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