У Словаччині почалися протести проти уряду Фіцо
24 січень, 23:19
Протести проти політики уряду прем'єр-міністра Роберта Фіцо почалися в різних містах Словаччини.
Гасло протестуючих - "Словаччина - це Європа". Про це повідомляє "Кореспондент", посилаючись на місцеве видання Aktuality.
Акції протесту проти уряду Фіцо у Словаччині організовує ініціатива Мир Україні та опозиційні політичні партії. Протести паралельно проходять у Польщі, Німеччині, Чехії та Ірландії.
Поліція у зв'язку з мітингами вжила заходів безпеки для забезпечення мирного і безпечного перебігу. Вона також закликала всіх поважати інструкції та заклики поліцейських на місцях і бути уважними до інших під час громадських зібрань.
В більшості словацьких міст на протести вийшли кілька тисяч людей: в Кошице ЗМІ нарахували 15 тисяч учасників.
В окремих містах анонсували контракції під гаслом "Словаччина - не Україна", проте, наприклад, у Братиславі на таку акцію прийшло лишень 40 людей.
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Гасло протестуючих - "Словаччина - це Європа". Про це повідомляє "Кореспондент", посилаючись на місцеве видання Aktuality.
Акції протесту проти уряду Фіцо у Словаччині організовує ініціатива Мир Україні та опозиційні політичні партії. Протести паралельно проходять у Польщі, Німеччині, Чехії та Ірландії.
Поліція у зв'язку з мітингами вжила заходів безпеки для забезпечення мирного і безпечного перебігу. Вона також закликала всіх поважати інструкції та заклики поліцейських на місцях і бути уважними до інших під час громадських зібрань.
В більшості словацьких міст на протести вийшли кілька тисяч людей: в Кошице ЗМІ нарахували 15 тисяч учасників.
В окремих містах анонсували контракції під гаслом "Словаччина - не Україна", проте, наприклад, у Братиславі на таку акцію прийшло лишень 40 людей.
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