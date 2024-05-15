У Словаччині почалися протести проти уряду Фіцо





Гасло протестуючих - "Словаччина - це Європа". Про це повідомляє



Акції протесту проти уряду Фіцо у Словаччині організовує ініціатива Мир Україні та опозиційні політичні партії. Протести паралельно проходять у Польщі, Німеччині, Чехії та Ірландії.



Поліція у зв'язку з мітингами вжила заходів безпеки для забезпечення мирного і безпечного перебігу. Вона також закликала всіх поважати інструкції та заклики поліцейських на місцях і бути уважними до інших під час громадських зібрань.



В більшості словацьких міст на протести вийшли кілька тисяч людей: в Кошице ЗМІ нарахували 15 тисяч учасників.



В окремих містах анонсували контракції під гаслом "Словаччина - не Україна", проте, наприклад, у Братиславі на таку акцію прийшло лишень 40 людей.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Протести проти політики уряду прем'єр-міністра Роберта Фіцо почалися в різних містах Словаччини.Гасло протестуючих - "Словаччина - це Європа". Про це повідомляє "Кореспондент" , посилаючись на місцеве видання Aktuality.Акції протесту проти уряду Фіцо у Словаччині організовує ініціатива Мир Україні та опозиційні політичні партії. Протести паралельно проходять у Польщі, Німеччині, Чехії та Ірландії.Поліція у зв'язку з мітингами вжила заходів безпеки для забезпечення мирного і безпечного перебігу. Вона також закликала всіх поважати інструкції та заклики поліцейських на місцях і бути уважними до інших під час громадських зібрань.В більшості словацьких міст на протести вийшли кілька тисяч людей: в Кошице ЗМІ нарахували 15 тисяч учасників.В окремих містах анонсували контракції під гаслом "Словаччина - не Україна", проте, наприклад, у Братиславі на таку акцію прийшло лишень 40 людей.

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