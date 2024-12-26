Скільки жителів Волині оформили пільгові кредити на власне житло





Про це сказано у звітній аналітиці станом на 23 січня на офіційному сайті координатора державної програми "Укрфінжитло", пише



339 сімей отримали кредит на житло, що введене в експлуатацію від забудовника, 242 сім'ї оформили іпотеку на житло із вторинного ринку, 35 сімей вирішили придбати помешкання на стадії будівництва.



Найпопулярнішим за площею житло під "єОселю" в регіоні є:



- від 50 до 73 квадратних метрів — оформили іпотеку 42% жителів Волині;



- менш як 50 квадратних метрів — оформили іпотеку 35% жителів Волині;



- від 73 до 100 квадратних метрів — оформили іпотеку 19% жителів області;



- понад 100 квадратних метрів — оформили іпотеку 15% жителів області.



52% угод на придбання житла за пільговим кредитом уклали військовослужбовці, інші громадяни, які відповідають умовам програми — 21% угод, медичні працівники — 13% ігод, педагоги — 9%, науковці — 2% угод, ветерани війни та члени їх сімей — 2%, переселенці — менш як 1% угод.



Середня сума отриманого кредиту становила 1,43 мільйона гривень, середня вартість нерухомості — 1,95 мільйона гривень.



Повний перелік акредитованих об’єктів, що зводяться, в яких можна придбати майнові права на власне помешкання в містах Луцьк, Ковель і селі Струмівка Луцького району можна переглянути онлайн.



Хто може скористатися програмою "єОселя" та які умови для учасників



З 1 серпня 2023 року уряд розширив умови іпотечного кредитування для усіх категорій. Придбати власне житло через програму "єОселя" можуть як представники окремих професій, так і люди, які не мають у власності житла чи хочуть покращити його умови. Ставки кредитування становлять 3% та 7% річних, початковий внесок — 20 % від вартості житла.



Держава забезпечує кредитами під 3 % річних військовослужбовців, правоохоронців, а також членів їхніх сімей, медиків, науковців і педагогів. Іпотеку під 7 % річних можуть оформити ветерани війни, члени їхніх родин, переселенці та інші категорії українців.



З 30 січня 2024 року програму "єОселю" розширили новими категоріями житла, яке можна придбати в кредит. Розмір житла має не перевищувати 62,5 квадратних метри на одну людину і ще 21 квадратний метр на кожного наступного члена сім’ї. Будинок має бути зведений не більш як 3 роки тому.



Довідково: "єОселя" — державна програма іпотечного кредитування житла, яка запрацювала у жовтні 2022 року. "єОселя" має спрощені умови кредитування і ставку у 3% для пільгових категорій та 7% для решти визначених урядом категорій.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За понад два роки 616 сімей на Волині скористалися пільговим кредитуванням від "єОселя". Банки-партнери видали іпотеки на суму 881,3 млн грн на придбання квартири, дуплекса, таунхауса чи приватного будинку.Про це сказано у звітній аналітиці станом на 23 січня на офіційному сайті координатора державної програми "Укрфінжитло", пише Суспільне 339 сімей отримали кредит на житло, що введене в експлуатацію від забудовника, 242 сім'ї оформили іпотеку на житло із вторинного ринку, 35 сімей вирішили придбати помешкання на стадії будівництва.- від 50 до 73 квадратних метрів — оформили іпотеку 42% жителів Волині;- менш як 50 квадратних метрів — оформили іпотеку 35% жителів Волині;- від 73 до 100 квадратних метрів — оформили іпотеку 19% жителів області;- понад 100 квадратних метрів — оформили іпотеку 15% жителів області.52% угод на придбання житла за пільговим кредитом уклали військовослужбовці, інші громадяни, які відповідають умовам програми — 21% угод, медичні працівники — 13% ігод, педагоги — 9%, науковці — 2% угод, ветерани війни та члени їх сімей — 2%, переселенці — менш як 1% угод.Середня сума отриманого кредиту становила 1,43 мільйона гривень, середня вартість нерухомості — 1,95 мільйона гривень.Повний перелік акредитованих об’єктів, що зводяться, в яких можна придбати майнові права на власне помешкання в містах Луцьк, Ковель і селі Струмівка Луцького району можна переглянути онлайн.З 1 серпня 2023 року уряд розширив умови іпотечного кредитування для усіх категорій. Придбати власне житло через програму "єОселя" можуть як представники окремих професій, так і люди, які не мають у власності житла чи хочуть покращити його умови. Ставки кредитування становлять 3% та 7% річних, початковий внесок — 20 % від вартості житла.Держава забезпечує кредитами під 3 % річних військовослужбовців, правоохоронців, а також членів їхніх сімей, медиків, науковців і педагогів. Іпотеку під 7 % річних можуть оформити ветерани війни, члени їхніх родин, переселенці та інші категорії українців.З 30 січня 2024 року програму "єОселю" розширили новими категоріями житла, яке можна придбати в кредит. Розмір житла має не перевищувати 62,5 квадратних метри на одну людину і ще 21 квадратний метр на кожного наступного члена сім’ї. Будинок має бути зведений не більш як 3 роки тому."єОселя" — державна програма іпотечного кредитування житла, яка запрацювала у жовтні 2022 року. "єОселя" має спрощені умови кредитування і ставку у 3% для пільгових категорій та 7% для решти визначених урядом категорій.

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