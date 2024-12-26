Скільки жителів Волині оформили пільгові кредити на власне житло

Скільки жителів Волині оформили пільгові кредити на власне житло
За понад два роки 616 сімей на Волині скористалися пільговим кредитуванням від "єОселя". Банки-партнери видали іпотеки на суму 881,3 млн грн на придбання квартири, дуплекса, таунхауса чи приватного будинку.

Про це сказано у звітній аналітиці станом на 23 січня на офіційному сайті координатора державної програми "Укрфінжитло", пише Суспільне.

339 сімей отримали кредит на житло, що введене в експлуатацію від забудовника, 242 сім'ї оформили іпотеку на житло із вторинного ринку, 35 сімей вирішили придбати помешкання на стадії будівництва.

Найпопулярнішим за площею житло під "єОселю" в регіоні є:

- від 50 до 73 квадратних метрів — оформили іпотеку 42% жителів Волині;

- менш як 50 квадратних метрів — оформили іпотеку 35% жителів Волині;

- від 73 до 100 квадратних метрів — оформили іпотеку 19% жителів області;

- понад 100 квадратних метрів — оформили іпотеку 15% жителів області.

52% угод на придбання житла за пільговим кредитом уклали військовослужбовці, інші громадяни, які відповідають умовам програми — 21% угод, медичні працівники — 13% ігод, педагоги — 9%, науковці — 2% угод, ветерани війни та члени їх сімей — 2%, переселенці — менш як 1% угод.

Середня сума отриманого кредиту становила 1,43 мільйона гривень, середня вартість нерухомості — 1,95 мільйона гривень.

Повний перелік акредитованих об’єктів, що зводяться, в яких можна придбати майнові права на власне помешкання в містах Луцьк, Ковель і селі Струмівка Луцького району можна переглянути онлайн.

Хто може скористатися програмою "єОселя" та які умови для учасників

З 1 серпня 2023 року уряд розширив умови іпотечного кредитування для усіх категорій. Придбати власне житло через програму "єОселя" можуть як представники окремих професій, так і люди, які не мають у власності житла чи хочуть покращити його умови. Ставки кредитування становлять 3% та 7% річних, початковий внесок — 20 % від вартості житла.

Держава забезпечує кредитами під 3 % річних військовослужбовців, правоохоронців, а також членів їхніх сімей, медиків, науковців і педагогів. Іпотеку під 7 % річних можуть оформити ветерани війни, члени їхніх родин, переселенці та інші категорії українців.

З 30 січня 2024 року програму "єОселю" розширили новими категоріями житла, яке можна придбати в кредит. Розмір житла має не перевищувати 62,5 квадратних метри на одну людину і ще 21 квадратний метр на кожного наступного члена сім’ї. Будинок має бути зведений не більш як 3 роки тому.

Довідково: "єОселя" — державна програма іпотечного кредитування житла, яка запрацювала у жовтні 2022 року. "єОселя" має спрощені умови кредитування і ставку у 3% для пільгових категорій та 7% для решти визначених урядом категорій.

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Теги: Волинь, житло, кредити
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