На Волині рятувальники провели на заслужений відпочинок свого колегу

На Волині рятувальники провели на заслужений відпочинок свого колегу
На Волині колектив ДСНС урочисто провів на пенсію досвідченого колегу.

Про це повідомили у пресслужбі установи.

"Сьогодні керівництво Головного управління ДСНС України у Волинській області та колектив Володимирського районного управління провели на заслужений відпочинок Юрія Малку, який віддав 30 років свого життя службі в ДСНС.

Протягом багаторічної кар’єри Юрій Малка зарекомендував себе як справжній професіонал і приклад для молодих співробітників.

Колеги висловили щирі слова вдячності за багаторічну самовіддану працю, людяність і мудрість. Урочистості супроводжувалися теплими побажаннями здоров’я, щастя та нових життєвих досягнень", - йдеться в повідомленні.

Юрій Малка подякував колективу за роки співпраці та зазначив, що завжди зберігатиме в серці теплі спогади про час, проведений у лавах ДСНС.
На Волині рятувальники провели на заслужений відпочинок свого колегу

"Бажаємо нашому колезі мирного та щасливого майбутнього, щоб цей новий етап життя приніс лише радість і спокій!" - зазначили рятувальники.
На Волині рятувальники провели на заслужений відпочинок свого колегу
На Волині рятувальники провели на заслужений відпочинок свого колегу
На Волині рятувальники провели на заслужений відпочинок свого колегу

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Теги: Волинь, рятувальники
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