На Волині рятувальники провели на заслужений відпочинок свого колегу
Сьогодні, 16:42
На Волині колектив ДСНС урочисто провів на пенсію досвідченого колегу.
Про це повідомили у пресслужбі установи.
"Сьогодні керівництво Головного управління ДСНС України у Волинській області та колектив Володимирського районного управління провели на заслужений відпочинок Юрія Малку, який віддав 30 років свого життя службі в ДСНС.
Протягом багаторічної кар’єри Юрій Малка зарекомендував себе як справжній професіонал і приклад для молодих співробітників.
Колеги висловили щирі слова вдячності за багаторічну самовіддану працю, людяність і мудрість. Урочистості супроводжувалися теплими побажаннями здоров’я, щастя та нових життєвих досягнень", - йдеться в повідомленні.
Юрій Малка подякував колективу за роки співпраці та зазначив, що завжди зберігатиме в серці теплі спогади про час, проведений у лавах ДСНС.
"Бажаємо нашому колезі мирного та щасливого майбутнього, щоб цей новий етап життя приніс лише радість і спокій!" - зазначили рятувальники.
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Про це повідомили у пресслужбі установи.
"Сьогодні керівництво Головного управління ДСНС України у Волинській області та колектив Володимирського районного управління провели на заслужений відпочинок Юрія Малку, який віддав 30 років свого життя службі в ДСНС.
Протягом багаторічної кар’єри Юрій Малка зарекомендував себе як справжній професіонал і приклад для молодих співробітників.
Колеги висловили щирі слова вдячності за багаторічну самовіддану працю, людяність і мудрість. Урочистості супроводжувалися теплими побажаннями здоров’я, щастя та нових життєвих досягнень", - йдеться в повідомленні.
Юрій Малка подякував колективу за роки співпраці та зазначив, що завжди зберігатиме в серці теплі спогади про час, проведений у лавах ДСНС.
"Бажаємо нашому колезі мирного та щасливого майбутнього, щоб цей новий етап життя приніс лише радість і спокій!" - зазначили рятувальники.
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