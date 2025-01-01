На Волині рятувальники провели на заслужений відпочинок свого колегу

На Волині колектив ДСНС урочисто провів на пенсію досвідченого колегу.Про це повідомили у пресслужбі установи."Сьогодні керівництво Головного управління ДСНС України у Волинській області та колектив Володимирського районного управління провели на заслужений відпочинок, який віддав 30 років свого життя службі в ДСНС.Протягом багаторічної кар’єри Юрій Малка зарекомендував себе як справжній професіонал і приклад для молодих співробітників.Колеги висловили щирі слова вдячності за багаторічну самовіддану працю, людяність і мудрість. Урочистості супроводжувалися теплими побажаннями здоров’я, щастя та нових життєвих досягнень", - йдеться в повідомленні.Юрій Малка подякував колективу за роки співпраці та зазначив, що завжди зберігатиме в серці теплі спогади про час, проведений у лавах ДСНС."Бажаємо нашому колезі мирного та щасливого майбутнього, щоб цей новий етап життя приніс лише радість і спокій!" - зазначили рятувальники.