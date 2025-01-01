Готується реформа: в Україні вигадали, як залучити до армії 18-річних, але без мобілізації





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Колишній командир 93 ОМБр, а нині заступник керівника ОП Павло Паліса заявив в інтерв'ю AP, що Україна вивчає нові варіанти призову, оскільки наявна система призову, успадкована від радянських часів, перешкоджає прогресу.



Як пише AP, попри те, що Україна ухвалила закон про мобілізацію минулої весни та знизила призовний вік з 27 до 25 років, ці заходи не мали належного впливу на поповнення лав і заповнення втрат на полі бою у війні з Росією.



Однією з ініціатив є план, який Паліса назвав "чесним контрактом". За його словами, той що містить у собі:



- фінансові стимули,



- чіткі гарантії навчання,



- заходи щодо забезпечення діалогу між солдатами та їхніми командирами.



Заступник керівника ОП пояснив, що план спрямований на залучення переважно 18-25-річних, які наразі звільнені від мобілізації, а також на українців, які мають право на відстрочку чи звільнені від служби після ухвалення закону про мобілізацію.



"Убезпечити командира частини та солдата-контрактника, встановити між ними відкриті та професійні стосунки, а також чіткі межі, зрозумілі обом... На мій погляд, це необхідно для ефективного діалогу", - сказав він.



Зниження мобілізаційного віку в Україні



Зауважимо, що партнери вже неодноразово закликали Україну знизити мобілізаційний вік до 18 років. Цим займалась попередня адміністрація США, а нині з таким закликом виступав радник президента США Дональда Трампа з нацбезпеки Майк Волц.



Однак член оборонного комітету Ради Федір Веніславський наголосив, що Україна не може виграти розпочату Росією війну збільшуючи кількість Збройних сил.



Він підкреслив, що для перемоги, партнерам необхідно передати Україні високотехнологічні зразки озброєння та далекобійні ракети, які будуть вражати об'єкти на території ворога.



Нагадаємо, що вчора, 22 січня, президент України Володимир Зеленський також вкотре категорично виступив проти зниження мобілізаційного віку.



На його думку, це призведе лише до збільшення кількості неозброєних людей на фронті.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Україна реформує систему набору в армію. Це дозволить залучити молодих солдатів і збільшити чисельність особового складу.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.Колишній командир 93 ОМБр, а нині заступник керівника ОПзаявив в інтерв'ю AP, що Україна вивчає нові варіанти призову, оскільки наявна система призову, успадкована від радянських часів, перешкоджає прогресу.Як пише AP, попри те, що Україна ухвалила закон про мобілізацію минулої весни та знизила призовний вік з 27 до 25 років, ці заходи не мали належного впливу на поповнення лав і заповнення втрат на полі бою у війні з Росією.Однією з ініціатив є план, який Паліса назвав "чесним контрактом". За його словами, той що містить у собі:- фінансові стимули,- чіткі гарантії навчання,- заходи щодо забезпечення діалогу між солдатами та їхніми командирами.Заступник керівника ОП пояснив, що план спрямований на залучення переважно 18-25-річних, які наразі звільнені від мобілізації, а також на українців, які мають право на відстрочку чи звільнені від служби після ухвалення закону про мобілізацію."Убезпечити командира частини та солдата-контрактника, встановити між ними відкриті та професійні стосунки, а також чіткі межі, зрозумілі обом... На мій погляд, це необхідно для ефективного діалогу", - сказав він.Зауважимо, що партнери вже неодноразово закликали Україну знизити мобілізаційний вік до 18 років. Цим займалась попередня адміністрація США, а нині з таким закликом виступав радник президента США Дональда Трампа з нацбезпеки Майк Волц.Однак член оборонного комітету Радинаголосив, що Україна не може виграти розпочату Росією війну збільшуючи кількість Збройних сил.Він підкреслив, що для перемоги, партнерам необхідно передати Україні високотехнологічні зразки озброєння та далекобійні ракети, які будуть вражати об'єкти на території ворога.Нагадаємо, що вчора, 22 січня, президент України Володимир Зеленський також вкотре категорично виступив проти зниження мобілізаційного віку.На його думку, це призведе лише до збільшення кількості неозброєних людей на фронті.

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