У москві чекають сигналу від нової адміністрації США щодо майбутньої розмови російського лідераз американським президентом. Путін уже готовий контактувати.Про це заявив речник російського лідера, пише Громадське з посиланням на пропагандистське видання «РИА Новости».Нагадаємо, Дональд Трамп заявляв, що збирається зустрітися з путіним «дуже швидко» після того, як вступить на посаду 20 січня. У Швейцарії та Сербії повідомляли, що готові організувати зустріч.Команда новообраного президента США також готувалася до телефонної розмови з російським лідером.Нещодавно Трамп почав погрожувати рф податками, тарифами й санкціями на все, що та продає у США та інших країнах, якщо москва не зупинить війну проти України та не укладе мирну угоду.Спецпосланець обраного президента США щодо України Кіт Келлог заявляв, що прагне знайти рішення стосовно війни протягом 100 днів після інавгурації Трампа. Він запевняв, що Трамп «не намагається щось дати путіну чи росіянам», натомість прагне «зберегти Україну та її суверенітет».А Bloomberg із посиланням на джерела писав, що під час будь-яких можливих переговорів з Трампом глава рф володимир путін наполягатиме, щоб Україна стала нейтральною державою, а окуповані території залишилися за росією.