Фільм про Україну «Порцелянова війна» потрапив до переліку номінантів на «Оскар»

Фільм про Україну «Порцелянова війна» потрапив до переліку номінантів на «Оскар»
Фільм «Порцелянова війна» потрапив до переліку номінантів на «Оскар».

Про це повідомила Американська Академія кінематографічних мистецтв і наук, пише Громадське.

«Порцелянова війна» Брендана Белломо та Слави Леонтьєва потрапила до фіналістів у категорії «Документальний повнометражний фільм».

Це фільм про українських художників-керамістів — Славу, Аню та Андрія, які попри війну вирішують залишитися вдома та працювати далі. Порцелянові вироби Ані та Слави оживають в анімації, що знайомить глядача з історією їхніх творців та труднощами, які тим доводиться долати.

«Оскар-2025»

Церемонія нагородження відбудеться в ніч на 3 березня в театрі «Долбі» в Лос-Анджелесі. Уперше церемонію вестиме комік Конан О’Брайен.

У 2024 році престижну нагороду Американської кіноакадемії вперше здобув український фільм. Це стрічка «20 днів у Маріуполі» воєнного кореспондента Мстислава Чернова та фотографа Євгена Малолєтки. Вона отримала премію «Оскар» у номінації «Найкращий повнометражний документальний фільм».

Під час нагородження Чернов зазначив, що «Оскар» його фільмові — знаковий момент для українського кінематографа, але водночас режисер зізнався, що волів би ніколи не знімати цієї стрічки, а нагороду обміняв би на мир, який був в Україні до російського вторгнення.

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Теги: фільм, Оскар
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