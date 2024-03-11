Фільм про Україну «Порцелянова війна» потрапив до переліку номінантів на «Оскар»





Про це повідомила Американська Академія кінематографічних мистецтв і наук, пише



«Порцелянова війна» Брендана Белломо та Слави Леонтьєва потрапила до фіналістів у категорії «Документальний повнометражний фільм».



Це фільм про українських художників-керамістів — Славу, Аню та Андрія, які попри війну вирішують залишитися вдома та працювати далі. Порцелянові вироби Ані та Слави оживають в анімації, що знайомить глядача з історією їхніх творців та труднощами, які тим доводиться долати.



«Оскар-2025»



Церемонія нагородження відбудеться в ніч на 3 березня в театрі «Долбі» в Лос-Анджелесі. Уперше церемонію вестиме комік Конан О’Брайен.



У 2024 році престижну нагороду Американської кіноакадемії вперше здобув український фільм. Це стрічка «20 днів у Маріуполі» воєнного кореспондента Мстислава Чернова та фотографа Євгена Малолєтки. Вона отримала премію «Оскар» у номінації «Найкращий повнометражний документальний фільм».



Під час нагородження Чернов зазначив, що «Оскар» його фільмові — знаковий момент для українського кінематографа, але водночас режисер зізнався, що волів би ніколи не знімати цієї стрічки, а нагороду обміняв би на мир, який був в Україні до російського вторгнення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Фільм «Порцелянова війна» потрапив до переліку номінантів на «Оскар».Про це повідомила Американська Академія кінематографічних мистецтв і наук, пише Громадське «Порцелянова війна»тапотрапила до фіналістів у категорії «Документальний повнометражний фільм».Це фільм про українських художників-керамістів —та, які попри війну вирішують залишитися вдома та працювати далі. Порцелянові вироби Ані та Слави оживають в анімації, що знайомить глядача з історією їхніх творців та труднощами, які тим доводиться долати.Церемонія нагородження відбудеться в ніч на 3 березня в театрі «Долбі» в Лос-Анджелесі. Уперше церемонію вестиме комікУ 2024 році престижну нагороду Американської кіноакадемії вперше здобув український фільм. Це стрічка «20 днів у Маріуполі» воєнного кореспондентата фотографа. Вона отримала премію «Оскар» у номінації «Найкращий повнометражний документальний фільм».Під час нагородження Чернов зазначив, що «Оскар» його фільмові — знаковий момент для українського кінематографа, але водночас режисер зізнався, що волів би ніколи не знімати цієї стрічки, а нагороду обміняв би на мир, який був в Україні до російського вторгнення.

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