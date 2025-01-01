Опублікували відео подвійної аварії із автобусом у Луцьку





Про це повідомляє департамент муніципальної варти Луцької міськради.



Водій транспортного засобу Skoda при повороті ліворуч не надав переваги в русі маршрутному таксі, яке рухалось назустріч. Унаслідок цього відбулося зіткнення.



За інерцією руху зіткнення зазнав і автомобіль марки Ford, що стояв попереду. Транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень.







«Водії, будьте обережні за кермом, адже намагаючись «проскочити» не пересвідчившись у безпечності свого маневру, Ви наражаєте на небезпеку себе та інших учасників дорожнього руху», - закликають муніципали.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Момент зіткнення трьох автомобілів зафіксували камери відеоспостереження «Безпечне місто Луцьк» на вулиці Ковельській.Про це повідомляє департамент муніципальної варти Луцької міськради.Водій транспортного засобу Skoda при повороті ліворуч не надав переваги в русі маршрутному таксі, яке рухалось назустріч. Унаслідок цьогоЗа інерцією руху зіткнення зазнав і автомобіль марки Ford, що стояв попереду. Транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень.«Водії, будьте обережні за кермом, адже намагаючись «проскочити» не пересвідчившись у безпечності свого маневру, Ви наражаєте на небезпеку себе та інших учасників дорожнього руху», - закликають муніципали.

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