Опублікували відео подвійної аварії із автобусом у Луцьку

Опублікували відео подвійної аварії із автобусом у Луцьку
Момент зіткнення трьох автомобілів зафіксували камери відеоспостереження «Безпечне місто Луцьк» на вулиці Ковельській.

Про це повідомляє департамент муніципальної варти Луцької міськради.

Водій транспортного засобу Skoda при повороті ліворуч не надав переваги в русі маршрутному таксі, яке рухалось назустріч. Унаслідок цього відбулося зіткнення.

За інерцією руху зіткнення зазнав і автомобіль марки Ford, що стояв попереду. Транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень.



«Водії, будьте обережні за кермом, адже намагаючись «проскочити» не пересвідчившись у безпечності свого маневру, Ви наражаєте на небезпеку себе та інших учасників дорожнього руху», - закликають муніципали.


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Теги: ДТП, Луцьк
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