Індія має намір напасти на Пакистан протягом 24-36 годин, – міністр
Сьогодні, 10:10
Міністр інформації Пакистану Аттаулла Тарар заявив, що Індія планує вчинити військові дії проти Пакистану протягом 24-36 годин.
Про це Тарар написав у мережі Х із посиланням на розвіддані, пише Українська правда.
"Пакистан має достовірні розвідувальні дані про те, що Індія має намір здійснити військові дії проти Пакистану протягом наступних 24-36 годин.
Будь-яка агресія зустріне рішучу відповідь. Індія нестиме повну відповідальність за потенційно катастрофічні наслідки в регіоні", - йдеться в повідомленні.
Напередодні міністр оборони Пакистану Хаваджа Мухаммад Асиф заявив, що після недавньої атаки на туристів у Кашмірі військове вторгнення Індії є майже неминучим, що ще більше загострює напруження між двома ядерними державами.
23 квітня 26 людей загинули внаслідок збройного нападу бойовиків на туристів у місті Пахалгам, розташованому в індійському Кашмірі, що стало наймасштабнішим нападом на цивільних у регіоні за останні роки.
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Про це Тарар написав у мережі Х із посиланням на розвіддані, пише Українська правда.
"Пакистан має достовірні розвідувальні дані про те, що Індія має намір здійснити військові дії проти Пакистану протягом наступних 24-36 годин.
Будь-яка агресія зустріне рішучу відповідь. Індія нестиме повну відповідальність за потенційно катастрофічні наслідки в регіоні", - йдеться в повідомленні.
Напередодні міністр оборони Пакистану Хаваджа Мухаммад Асиф заявив, що після недавньої атаки на туристів у Кашмірі військове вторгнення Індії є майже неминучим, що ще більше загострює напруження між двома ядерними державами.
23 квітня 26 людей загинули внаслідок збройного нападу бойовиків на туристів у місті Пахалгам, розташованому в індійському Кашмірі, що стало наймасштабнішим нападом на цивільних у регіоні за останні роки.
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