Індія має намір напасти на Пакистан протягом 24-36 годин, – міністр

Аттаулла Тарар заявив, що Індія планує вчинити військові дії проти Пакистану протягом 24-36 годин.



Про це Тарар написав у мережі Х із посиланням на розвіддані, пише



"Пакистан має достовірні розвідувальні дані про те, що Індія має намір здійснити військові дії проти Пакистану протягом наступних 24-36 годин.



Будь-яка агресія зустріне рішучу відповідь. Індія нестиме повну відповідальність за потенційно катастрофічні наслідки в регіоні", - йдеться в повідомленні.



Напередодні міністр оборони Пакистану Хаваджа Мухаммад Асиф заявив, що після недавньої атаки на туристів у Кашмірі військове вторгнення Індії є майже неминучим, що ще більше загострює напруження між двома ядерними державами.



23 квітня 26 людей загинули внаслідок збройного нападу бойовиків на туристів у місті Пахалгам, розташованому в індійському Кашмірі, що стало наймасштабнішим нападом на цивільних у регіоні за останні роки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Міністр інформації Пакистанузаявив, що Індія планує вчинити військові дії проти Пакистану протягом 24-36 годин.Про це Тарар написав у мережі Х із посиланням на розвіддані, пише Українська правда "Пакистан має достовірні розвідувальні дані про те, що Індія має намір здійснити військові дії проти Пакистану протягом наступних 24-36 годин.Будь-яка агресія зустріне рішучу відповідь. Індія нестиме повну відповідальність за потенційно катастрофічні наслідки в регіоні", - йдеться в повідомленні.Напередодні міністр оборони Пакистанузаявив, що після недавньої атаки на туристів у Кашмірі військове вторгнення Індії є майже неминучим, що ще більше загострює напруження між двома ядерними державами.23 квітня 26 людей загинули внаслідок збройного нападу бойовиків на туристів у місті Пахалгам, розташованому в індійському Кашмірі, що стало наймасштабнішим нападом на цивільних у регіоні за останні роки.

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