На Волині через заморозки прогнозують дефіцит абрикосів





Про це пише



Фермерство плодово-ягідних культур на Волині. У цьому господарстві теж вирощують яблуні, а ще — персики, вишні, абрикоси, малину та полуницю. Місцевий садівник Тарас розповідає, що пік квітневих морозів найбільше позначився на абрикосах, бо вони розквітли першими.



Ранні абрикоси в сучасному кліматі стали практично екзотичною культурою для українців, каже агрометеорологиня українського гідрометцентру. Пояснює — в усьому винна тепла зима, коли, наприклад, вже у січні набирається достатня кількість тепла, яка й провокує раннє цвітіння.



«Тому з року в рік підпадає під заморозки, навіть невеликі, тому що зав’язь і квіти абрикоса гинуть навіть за нуля градусів, якщо це тривалі заморозки, у нас натомість заморозків у квітні було вже 10-12 днів. Тобто, дійсно, там, де є масове цвітіння, там загибель», — каже керівниця відділу агрометеорології гідрометцентру України Тетяна Адаменко.



Втім, де цвітіння ще не було, на якусь кількість врожаю таки можна сподіватись.



Підмерзання Тарас Кмін показує і на плантаціях з полуницею. Адже пережити весняні заморозки без втрати квітів та зав’язі можуть лише сильні кущі, слабкі натомість часто не витримують навіть незначних похолодань.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Після квітневих морозів до України нарешті повернулася справжня весна. Тим часом аграрії підраховують збитки в урожаї і вже прогнозують дефіцит деяких ранніх фруктових. Зокрема, кажуть, що цьогоріч українці вчергове залишаться без уже практично екзотичних для нас абрикосів, дефіцитною може бути й черешня, втім урожай яблук та груш, обіцяють, має бути хорошим.Про це пише ТСН Фермерство плодово-ягідних культур на Волині. У цьому господарстві теж вирощують яблуні, а ще — персики, вишні, абрикоси, малину та полуницю. Місцевий садівникрозповідає, що пік квітневих морозів найбільше позначився на абрикосах, бо вони розквітли першими.Ранні абрикоси в сучасному кліматі стали практично екзотичною культурою для українців, каже агрометеорологиня українського гідрометцентру. Пояснює — в усьому винна тепла зима, коли, наприклад, вже у січні набирається достатня кількість тепла, яка й провокує раннє цвітіння.«Тому з року в рік підпадає під заморозки, навіть невеликі, тому що зав’язь і квіти абрикоса гинуть навіть за нуля градусів, якщо це тривалі заморозки, у нас натомість заморозків у квітні було вже 10-12 днів. Тобто, дійсно, там, де є масове цвітіння, там загибель», — каже керівниця відділу агрометеорології гідрометцентру УкраїниВтім, де цвітіння ще не було, на якусь кількість врожаю таки можна сподіватись.Підмерзання Тарас Кмін показує і на плантаціях з полуницею. Адже пережити весняні заморозки без втрати квітів та зав’язі можуть лише сильні кущі, слабкі натомість часто не витримують навіть незначних похолодань.

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