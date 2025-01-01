У Колодяжному створять Центр первинної медико-санітарної допомоги
Сьогодні, 05:17
Прийняли рішення про створення комунального підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Колодяжненської сільської ради.
Це відбулося під час 65 сесії сільської ради 24 квітня. Про це інформують в Колодяжненській громаді, передає Район. Ковель.
Зазначається, що у рамках децентралізації, а також реформування медичної галузі, планується відділити первинну медичну допомогу і «передати» її на місця. Для цього громадам слід створити комунальне унітарне некомерційне підприємство, яке матиме статус юридичної особи, і, відповідно, надаватиме первинну медико-санітарну допомогу.
Попередньо було домовлено, що на базі Колодяжненської громади буде створено ЦНПМСД, який обслуговуватиме і сусідні громади – Голобську і Велицьку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Це відбулося під час 65 сесії сільської ради 24 квітня. Про це інформують в Колодяжненській громаді, передає Район. Ковель.
Зазначається, що у рамках децентралізації, а також реформування медичної галузі, планується відділити первинну медичну допомогу і «передати» її на місця. Для цього громадам слід створити комунальне унітарне некомерційне підприємство, яке матиме статус юридичної особи, і, відповідно, надаватиме первинну медико-санітарну допомогу.
Попередньо було домовлено, що на базі Колодяжненської громади буде створено ЦНПМСД, який обслуговуватиме і сусідні громади – Голобську і Велицьку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У Колодяжному створять Центр первинної медико-санітарної допомоги
Сьогодні, 05:17
Курс валют на 30 квітня: скільки коштують долар, євро і злотий
Сьогодні, 03:11
Магнітні бурі: прогноз на 30 квітня
Сьогодні, 01:30
30 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Будівництво реабілітаційного центру для військових у Володимирі: зведено перший поверх і укриття
29 квітня, 23:19