У Колодяжному створять Центр первинної медико-санітарної допомоги

У Колодяжному створять Центр первинної медико-санітарної допомоги
Прийняли рішення про створення комунального підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Колодяжненської сільської ради.

Це відбулося під час 65 сесії сільської ради 24 квітня. Про це інформують в Колодяжненській громаді, передає Район. Ковель.

Зазначається, що у рамках децентралізації, а також реформування медичної галузі, планується відділити первинну медичну допомогу і «передати» її на місця. Для цього громадам слід створити комунальне унітарне некомерційне підприємство, яке матиме статус юридичної особи, і, відповідно, надаватиме первинну медико-санітарну допомогу.

Попередньо було домовлено, що на базі Колодяжненської громади буде створено ЦНПМСД, який обслуговуватиме і сусідні громади – Голобську і Велицьку.

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Теги: кп, медицина
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