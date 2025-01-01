У Луцьку організовують тур до «Волинської Голландії»





Тур запланували на 3 та 4 травня. У вартість входить екскурсія Луцьком, доїзд до тюльпанового поля та вхідний квиток на фестиваль. День можна обрати, передає



Програма



10:00 початок екскурсії від Замкової площі (поруч із Верхнім замком). Тривалість: 1,5—2 год.



Виїзд до «Волинської Голландії».



13:00 — 15:00 прогулянка тюльпановим полем.



15:00 виїзд до Луцька.



Екскурсію вестиме начальниця Центру туристичної інформації Анастасія Поліщук.





Ціна:



650 грн дорослий (від 15 років);



600 грн дитячий (від 7 до 14 років).



Організатори наголошують, що розваги та фудкорди оплачуються окремо.



Реєстрація обов’язкова.



Усі деталі за номером: +38 099 644 77 79.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Центр туристичної інформації Луцька анонсував тур на фестиваль квітів та прогулянку Старим містом.Тур запланували на 3 та 4 травня. У вартість входить екскурсія Луцьком, доїзд до тюльпанового поля та вхідний квиток на фестиваль. День можна обрати, передає Місто. Медіа Програма10:00 початок екскурсії від Замкової площі (поруч із Верхнім замком). Тривалість: 1,5—2 год.Виїзд до «Волинської Голландії».13:00 — 15:00 прогулянка тюльпановим полем.15:00 виїзд до Луцька.Екскурсію вестиме начальниця Центру туристичної інформаціїЦіна:650 грн дорослий (від 15 років);600 грн дитячий (від 7 до 14 років).Організатори наголошують, що розваги та фудкорди оплачуються окремо.Реєстрація обов’язкова.Усі деталі за номером: +38 099 644 77 79.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію