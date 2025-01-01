У Луцьку організовують тур до «Волинської Голландії»

У Луцьку організовують тур до «Волинської Голландії»
Центр туристичної інформації Луцька анонсував тур на фестиваль квітів та прогулянку Старим містом.

Тур запланували на 3 та 4 травня. У вартість входить екскурсія Луцьком, доїзд до тюльпанового поля та вхідний квиток на фестиваль. День можна обрати, передає Місто. Медіа.

Програма

10:00 початок екскурсії від Замкової площі (поруч із Верхнім замком). Тривалість: 1,5—2 год.

Виїзд до «Волинської Голландії».

13:00 — 15:00 прогулянка тюльпановим полем.

15:00 виїзд до Луцька.

Екскурсію вестиме начальниця Центру туристичної інформації Анастасія Поліщук.


Ціна:

650 грн дорослий (від 15 років);

600 грн дитячий (від 7 до 14 років).

Організатори наголошують, що розваги та фудкорди оплачуються окремо.

Реєстрація обов’язкова.

Усі деталі за номером: +38 099 644 77 79.

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Теги: Волинська Голландія, ціни, квитки
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