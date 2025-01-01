У Луцьку організовують тур до «Волинської Голландії»
Сьогодні, 22:43
Центр туристичної інформації Луцька анонсував тур на фестиваль квітів та прогулянку Старим містом.
Тур запланували на 3 та 4 травня. У вартість входить екскурсія Луцьком, доїзд до тюльпанового поля та вхідний квиток на фестиваль. День можна обрати, передає Місто. Медіа.
Програма
10:00 початок екскурсії від Замкової площі (поруч із Верхнім замком). Тривалість: 1,5—2 год.
Виїзд до «Волинської Голландії».
13:00 — 15:00 прогулянка тюльпановим полем.
15:00 виїзд до Луцька.
Екскурсію вестиме начальниця Центру туристичної інформації Анастасія Поліщук.
Ціна:
650 грн дорослий (від 15 років);
600 грн дитячий (від 7 до 14 років).
Організатори наголошують, що розваги та фудкорди оплачуються окремо.
Реєстрація обов’язкова.
Усі деталі за номером: +38 099 644 77 79.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Тур запланували на 3 та 4 травня. У вартість входить екскурсія Луцьком, доїзд до тюльпанового поля та вхідний квиток на фестиваль. День можна обрати, передає Місто. Медіа.
Програма
10:00 початок екскурсії від Замкової площі (поруч із Верхнім замком). Тривалість: 1,5—2 год.
Виїзд до «Волинської Голландії».
13:00 — 15:00 прогулянка тюльпановим полем.
15:00 виїзд до Луцька.
Екскурсію вестиме начальниця Центру туристичної інформації Анастасія Поліщук.
Ціна:
650 грн дорослий (від 15 років);
600 грн дитячий (від 7 до 14 років).
Організатори наголошують, що розваги та фудкорди оплачуються окремо.
Реєстрація обов’язкова.
Усі деталі за номером: +38 099 644 77 79.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У Луцьку організовують тур до «Волинської Голландії»
Сьогодні, 22:43
Луцьку «Ротонду» готують до відкриття
Сьогодні, 22:12
Луцького правоохоронця звільнили з лав поліції за підозрою у переправленні військовозобов'язаного у Молдову
Сьогодні, 21:45
Підтвердили смерть Героя з Волині Сергія Книша
Сьогодні, 20:48