Луцького правоохоронця звільнили з лав поліції за підозрою у переправленні військовозобов'язаного у Молдову

Луцького правоохоронця звільнили з лав поліції за підозрою у переправленні військовозобов'язаного у Молдову
Слідчі завершили досудове розслідування у справі поліцейського одного з секторів Луцького районного управління поліції, якому оголосили підозру в організації незаконного переправлення особи через держкордон з корисливих мотивів і зловживанні впливом.

Обвинувальний акт передали до суду, повідомили в пресслужбі Волинської обласної прокуратури.

За даними слідства, правоохоронець пропонував військовозобов'язаному за 8 тисяч доларів США "допомогти" з наданням чоловікові статусу людини з інвалідністю, аби отримати відстрочку від призову та мати можливість перетнути кордон.

У прокуратурі зазначили: впродовж лютого-березня 2025 року поліцейський організовував для чоловіка виїзд у Республіку Молдова за 14 тисяч доларів США і надав йому інструкції та вказівки.

11 березня 2025 року військовозобов'язаний передав обумовлену суму коштів за незаконний перетин кордону. Під час цього поліцейського затримали. Станом на квітень 2025 року правоохоронця звільнили з лав Нацполіції та арештували його майно на суму понад 700 тисяч гривень.

У разі доведення вини підозрюваному загрожує до 9 років за ґратами з позбавленням права обіймати певні посади до трьох років із конфіскацією майна.

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Теги: правоохоронець, звільнення
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