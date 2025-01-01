Фури масово порушують ПДР, - патрульні Волині

Фури масово порушують ПДР, - патрульні Волині
Волинські патрульні виявляють численні порушення правил дорожнього руху великогабаритними та великоваговими автомобілями.

Про це у телеграмі повідомило управління патрульної поліції Волині.

Під час транспортування вантажу водій великогабаритного чи великовагового транспортного засобу повинен перевірити правильність розміщення вантажу та надійність усіх без винятку кріплень. Під час руху він зобов’язаний контролювати стан вантажу, щоб запобігти його падінню, волочінню, травмуванню супроводжуючих осіб або створенню перешкод для руху.

Проїзд великогабаритних та великовагових транспортних засобів повинен здійснюватися:
- з відповідним дозволом;
- у період найменшої інтенсивності руху;
- з увімкненими фарами ближнього світла не лише в темну, а й у світлу пору доби;
- із проблисковим маячком оранжевого кольору.

За порушення цих правил передбачена відповідальність за ст. 132-1 (Порушення правил проїзду великогабаритних і великовагових транспортних засобів автомобільними дорогами, вулицями та залізничними переїздами) КУпАП

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Теги: патрульні, Луцьк
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