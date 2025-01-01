Волинян закликають гідно зустріти полеглого Героя
Сьогодні, 16:20
Завтра, 1 травня, «на щиті» додому повертається волинянин Роман Возняк, який загинув під час виконання військового обов’язку на Харківському напрямку.
Про це повідомляє у фейсбуці Горохівська міськрада.
Зокрема о 10:00 зустрічатимуть траурний кортеж у Горохові біля Символічного Хреста борцям за волю та незалежність України.
Опісля траурний кортеж через центр міста прямуватиме до батьківського дому в село Уманці, де відбудеться церемонія прощання та чин похорону. Поховають Романа у с.Мирне
«Звертаємося до жителів громади вийти з квітами, державними символами на зустріч Захиснику, щоби востаннє вшанувати його жертовний внесок у Перемогу. Віддаймо шану Герою за його подвиг перед Україною. Подякуймо за мужність і патріотизм, за те, що захищав від російського агресора нашу Батьківщину. Вічна пам’ять Герою, який поклав своє життя за Батьківщину! Слава Герою!» - закликали краян у міськраді.
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Про це повідомляє у фейсбуці Горохівська міськрада.
Зокрема о 10:00 зустрічатимуть траурний кортеж у Горохові біля Символічного Хреста борцям за волю та незалежність України.
Опісля траурний кортеж через центр міста прямуватиме до батьківського дому в село Уманці, де відбудеться церемонія прощання та чин похорону. Поховають Романа у с.Мирне
«Звертаємося до жителів громади вийти з квітами, державними символами на зустріч Захиснику, щоби востаннє вшанувати його жертовний внесок у Перемогу. Віддаймо шану Герою за його подвиг перед Україною. Подякуймо за мужність і патріотизм, за те, що захищав від російського агресора нашу Батьківщину. Вічна пам’ять Герою, який поклав своє життя за Батьківщину! Слава Герою!» - закликали краян у міськраді.
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