Волинян закликають гідно зустріти полеглого Героя

Волинян закликають гідно зустріти полеглого Героя
Завтра, 1 травня, «на щиті» додому повертається волинянин Роман Возняк, який загинув під час виконання військового обов’язку на Харківському напрямку.

Про це повідомляє у фейсбуці Горохівська міськрада.

Зокрема о 10:00 зустрічатимуть траурний кортеж у Горохові біля Символічного Хреста борцям за волю та незалежність України.

Опісля траурний кортеж через центр міста прямуватиме до батьківського дому в село Уманці, де відбудеться церемонія прощання та чин похорону. Поховають Романа у с.Мирне
Волинян закликають гідно зустріти полеглого Героя

«Звертаємося до жителів громади вийти з квітами, державними символами на зустріч Захиснику, щоби востаннє вшанувати його жертовний внесок у Перемогу. Віддаймо шану Герою за його подвиг перед Україною. Подякуймо за мужність і патріотизм, за те, що захищав від російського агресора нашу Батьківщину. Вічна пам’ять Герою, який поклав своє життя за Батьківщину! Слава Герою!» - закликали краян у міськраді.

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Теги: загиблі, війна
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