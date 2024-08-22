Проєкт «Вікторія»: проти українських полонених застосовують 695 форм тортур





Інформація свідчить про те, що українських ув'язнених розкидали по всій Росії, про це пише



Найчастіше росіяни катували полонених, зокрема цивільних, струмом, утопленням, імітацією страти, побиттям дерев'яними і металевими молотками, багаторазовими ударами по одній і тій же частині тіла, а також зв'язуванням людини і використанням її тіла як "меблів". У деяких місцях підтверджені смертельні випадки.



Ув'язнені свідчили і про заборону на спілкування українською мовою, суворе нормування їжі та підбурювання до суїцидів.



"Використання тортур для отримання інформації або неправдивих зізнань, схоже, було організовано та санкціоновано Москвою на найвищому рівні", – повідомили журналісти The Guardian, які 30 квітня опублікували свою частину висновків з проєкту "Вікторія" – піврічного розслідування, яким займалися 13 ЗМІ, зокрема Washington Post та Le Monde, під керівництвом французької групи Forbidden Stories.



Назва "Вікторія" походить від імені української журналістки Вікторії Рощиної, викраденої росіянами і закатованої. Дівчина загинула в полоні, а її тіло з ознаками жорстоких тортур і без декількох органів передали в Україну лише через місяці після смерті. Рощину росіяни утримували в Таганрозі, де проти полонених застосовують дуже жорстокі тортури.



Розслідування базується на понад 50 інтерв'ю з деякими з тих, хто вижив у російському полоні, та з родинами тих, хто досі перебуває під вартою. Юридичні джерела, що працюють у Росії та на окупованих територіях, також поділилися інформацією, як і співробітники в'язниць, які звільнилися зі служби через те, що вони бачили.



"Мені зрозуміло, що тортури є частиною російської воєнної політики та апарату, як щодо українських цивільних осіб, так і щодо захоплених військовополонених", – сказала в інтерв'ю спеціальна доповідачка ООН з питань тортур Еліс Едвардс.



За даними журналістів, перших українських полонених почали розміщувати в Таганрозі у квітні 2022-го. Більшість ув'язнених стикаються з насильством зразу після приїзду: охоронці б'ють їх.



"Для них це священний ритуал. Із зав’язаними очима, зв’язаними руками та низько схиленою головою вам наказують йти, і кожен собака, що стоїть там, вважає за потрібне вас чимось вдарити", – сказав Володимир Лабузов, головний медик бригади морської піхоти України, який прибув до Таганрога у квітні 2022 року.



За словами колишніх ув'язнених, типовий прийом їжі в Таганрозі складався приблизно з чотирьох з половиною ложок. Одна частина – це порція макаронів з 15 маленьких шматочків. Іноді їм давали рибу, але її змішували з кістками та нутрощами. Дехто не їв протягом дня, зберігаючи свій пайок на одну вечерю, аби відчувати себе достатньо ситим і нормально спати. Лабузов сказав, що чоловіки зазвичай втрачали до 25 кг під час ув'язнення.



Після "прийому" з побиттям охоронцями насильство продовжилося. Полонених били двічі на день під час обшуків камер і, найжорстокіше, під час допитів. Дві будівлі були визначені як основні місця тортур у Таганрозі. Колишні в'язні згадували, що чули крики, що доносилися з цих районів.



Сергій Таранюк, колишній український морський піхотинець, утримуваний у Таганрозі, розповів, що його часто допитували в кімнаті, скромно обставленій стільцем і столом. "Ви заходите, вас одразу кидають на підлогу, починають бити та різати… Потім, коли ви готові щось їм розповісти, вони кажуть вам сісти", – сказав він. Таранюк сказав, що його змусили дати неправдиве зізнання.



"Усі українські в'язні, які проходили через Таганрог, повідомляли про жахливі та тривалі тортури, включаючи цивільних осіб та жінок-в'язнів. Шилик, колишню солдатку, яка на момент затримання була цивільною особою, били кийками по всьому тілу, застосовували електричний струм, погрожували зґвалтуванням та нападали з собаками. Олександр Максимчук, військовополонений, який провів 21 місяць у Таганрозі протягом двох окремих термінів, писав у свідченнях, отриманих газетою Guardian, про неодноразові побиття, застосування електричного струму, удушення та техніку, за якої охоронці обмотували в'язнів з голови до ніг липкою стрічкою, а потім «використовували їх як людські меблі»", – йдеться в матеріалі.



Шилик згадала кімнату, в якій стояв електричний стілець: "Мене двічі саджали на електричний стілець… з пристроєм, який прикріплював затискачі між пальцями ніг. Потім вони вмикали струм". Вона описала, як охоронці скаржилися на те, що їм доводилося обмежувати час ураження електричним струмом до двох годин, щоб уникнути вбивства в'язнів, оскільки смерть означала більше паперової роботи.



Також у Таганрозі полонених підвишували за руки, після чого били. Інші розповідали про психологічний тиск, який включав примусову ідеологічну обробку, примусове декламування патріотичних російських віршів та неодноразові погрози, зокрема сексуальним насильством.



За даними джерел журналістів серед української розвідки, станом на осінь 2024 відомо про 15 випадків смерті полонених у Таганрозі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Журналісти The Guardian та інших медіа, які займалися розслідуванням злочинів Росії проти полонених українців, підтвердили систематичне застосування тортур у 29 місцях утримання. 18 з них – у Росії, 11 – на окупованій території. Загалом там може розміщуватися не менше 18 000 людей. Журналісти зафіксували 695 окремих форм тортур.Інформація свідчить про те, що українських ув'язнених розкидали по всій Росії, про це пише LB.ua Найчастіше росіяни катували полонених, зокрема цивільних, струмом, утопленням, імітацією страти, побиттям дерев'яними і металевими молотками, багаторазовими ударами по одній і тій же частині тіла, а також зв'язуванням людини і використанням її тіла як "меблів". У деяких місцях підтверджені смертельні випадки.Ув'язнені свідчили і про заборону на спілкування українською мовою, суворе нормування їжі та підбурювання до суїцидів."Використання тортур для отримання інформації або неправдивих зізнань, схоже, було організовано та санкціоновано Москвою на найвищому рівні", – повідомили журналісти The Guardian, які 30 квітня опублікували свою частину висновків з проєкту "Вікторія" – піврічного розслідування, яким займалися 13 ЗМІ, зокрема Washington Post та Le Monde, під керівництвом французької групи Forbidden Stories.Назва "Вікторія" походить від імені української журналістки, викраденої росіянами і закатованої. Дівчина загинула в полоні, а її тіло з ознаками жорстоких тортур і без декількох органів передали в Україну лише через місяці після смерті. Рощину росіяни утримували в Таганрозі, де проти полонених застосовують дуже жорстокі тортури.Розслідування базується на понад 50 інтерв'ю з деякими з тих, хто вижив у російському полоні, та з родинами тих, хто досі перебуває під вартою. Юридичні джерела, що працюють у Росії та на окупованих територіях, також поділилися інформацією, як і співробітники в'язниць, які звільнилися зі служби через те, що вони бачили."Мені зрозуміло, що тортури є частиною російської воєнної політики та апарату, як щодо українських цивільних осіб, так і щодо захоплених військовополонених", – сказала в інтерв'ю спеціальна доповідачка ООН з питань тортурЗа даними журналістів, перших українських полонених почали розміщувати в Таганрозі у квітні 2022-го. Більшість ув'язнених стикаються з насильством зразу після приїзду: охоронці б'ють їх."Для них це священний ритуал. Із зав’язаними очима, зв’язаними руками та низько схиленою головою вам наказують йти, і кожен собака, що стоїть там, вважає за потрібне вас чимось вдарити", – сказав, головний медик бригади морської піхоти України, який прибув до Таганрога у квітні 2022 року.За словами колишніх ув'язнених, типовий прийом їжі в Таганрозі складався приблизно з чотирьох з половиною ложок. Одна частина – це порція макаронів з 15 маленьких шматочків. Іноді їм давали рибу, але її змішували з кістками та нутрощами. Дехто не їв протягом дня, зберігаючи свій пайок на одну вечерю, аби відчувати себе достатньо ситим і нормально спати. Лабузов сказав, що чоловіки зазвичай втрачали до 25 кг під час ув'язнення.Після "прийому" з побиттям охоронцями насильство продовжилося. Полонених били двічі на день під час обшуків камер і, найжорстокіше, під час допитів. Дві будівлі були визначені як основні місця тортур у Таганрозі. Колишні в'язні згадували, що чули крики, що доносилися з цих районів., колишній український морський піхотинець, утримуваний у Таганрозі, розповів, що його часто допитували в кімнаті, скромно обставленій стільцем і столом. "Ви заходите, вас одразу кидають на підлогу, починають бити та різати… Потім, коли ви готові щось їм розповісти, вони кажуть вам сісти", – сказав він. Таранюк сказав, що його змусили дати неправдиве зізнання."Усі українські в'язні, які проходили через Таганрог, повідомляли про жахливі та тривалі тортури, включаючи цивільних осіб та жінок-в'язнів., колишню солдатку, яка на момент затримання була цивільною особою, били кийками по всьому тілу, застосовували електричний струм, погрожували зґвалтуванням та нападали з собаками., військовополонений, який провів 21 місяць у Таганрозі протягом двох окремих термінів, писав у свідченнях, отриманих газетою Guardian, про неодноразові побиття, застосування електричного струму, удушення та техніку, за якої охоронці обмотували в'язнів з голови до ніг липкою стрічкою, а потім «використовували їх як людські меблі»", – йдеться в матеріалі.Шилик згадала кімнату, в якій стояв електричний стілець: "Мене двічі саджали на електричний стілець… з пристроєм, який прикріплював затискачі між пальцями ніг. Потім вони вмикали струм". Вона описала, як охоронці скаржилися на те, що їм доводилося обмежувати час ураження електричним струмом до двох годин, щоб уникнути вбивства в'язнів, оскільки смерть означала більше паперової роботи.Також у Таганрозі полонених підвишували за руки, після чого били. Інші розповідали про психологічний тиск, який включав примусову ідеологічну обробку, примусове декламування патріотичних російських віршів та неодноразові погрози, зокрема сексуальним насильством.За даними джерел журналістів серед української розвідки, станом на осінь 2024 відомо про 15 випадків смерті полонених у Таганрозі.

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