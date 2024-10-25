Історія двох зранених душ, які намагаються вціліти: у Волинському драмтеатрі – прем'єра «Ніч Гельвера»

Інгмара Вілквіста.



Про це



«Ще одна прем’єра у травні – цього разу на камерній сцені! «Ніч Гельвера» Інгмара Вілквіста (псевдонім Ярослава Свержича – польського драматурга, історика мистецтва, професора Варшавської Академії образотворчих мистецтв).



Це камерна історія двох зранених душ, які намагаються вціліти в часи, коли навколо світ скочується в безумство. Події розгортаються на тлі Кришталевої ночі в Берліні – символічного початку великого зла ХХ століття. Вистава про те, як легко людяність перетворюється на руїну, коли мовчки дивишся, як насильство набирає силу. І якщо зло вчасно не зупинити – далі вже працює лише уява глядача. А вона, як і історія, не завжди залишає надію», – розповідають у театрі.



Коли?



16, 17 травня о 18:00.



Тривалість вистави - 1 година 40 хвилин.



Квитки можна придбати у касі та адміністраторів, а також на



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 16, 17 травня о 18:00 у Волинському академічному обласному українському музично-драматичному театрі імені Т.Г. Шевченка відбудеться вистава «Ніч Гельвера»Про це повідомили на сторінці театру у фейсбуці.«Ще одна прем’єра у травні – цього разу на камерній сцені! «Ніч Гельвера» Інгмара Вілквіста (псевдонім– польського драматурга, історика мистецтва, професора Варшавської Академії образотворчих мистецтв).Це камерна історія двох зранених душ, які намагаються вціліти в часи, коли навколо світ скочується в безумство. Події розгортаються на тлі Кришталевої ночі в Берліні – символічного початку великого зла ХХ століття. Вистава про те, як легко людяність перетворюється на руїну, коли мовчки дивишся, як насильство набирає силу. І якщо зло вчасно не зупинити – далі вже працює лише уява глядача. А вона, як і історія, не завжди залишає надію», – розповідають у театрі.16, 17 травня о 18:00.Тривалість вистави - 1 година 40 хвилин.Квитки можна придбати у касі та адміністраторів, а також на театральному сайті

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