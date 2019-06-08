У волинянки виявили інфекційне захворювання, яке спричинив укус комара





Про це 30 квітня повідомили у Волинському обласному центрі контролю та профілактики хвороб МОЗ України, пише



Жінка звернулася за медичною допомогою після появи гострого болю та утворення на повіці ока. Під час хірургічного втручання медики видалили у волинянки гельмінтрозміром орієнтовно 14 сантиметрів.



У паразитологічній лабораторії у гельмінта ідентифікували збудник дирофіляріозу. Під час епідеміологічне розслідування медики з'ясували, що жителька Луцького району не подорожувала за кордон та не відвідувала інші регіони України. Наразі її стан здоров’я задовільний.



За даними Волинського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України, цього року на Волині зареєстрували два випадки захворювання на дирофіляріоз у Луцькому та Ковельському районах.



Симптоми та клінічні ознаки



Переносниками дирофіляріозу є комарі. Джерелом зараження комарів є собаки, коти, дикі м’ясоїдні тварини, зокрема, вовки та лисиці. Людина заражається внаслідок укусу інфікованого комара. Від моменту зараження до появи клінічних симптомів може пройти від одного місяця до двох років.



Основні клінічні прояви залежать від реакції організму та швидкості росту паразита. На місці укусу комара через місяць утворюється ущільнення, яке згодом збільшується до безболісної пухлини. У місці локалізації паразита можливий свербіж, печіння, набряк, почервоніння, підвищення температури тіла.



Специфічною ознакою дирофіляріозу є відчуття ворушіння під шкірою. Назва захворювання з латинської перекладається як "зла нитка". Гельмінт здатен мігрувати під шкірою, змінюючи локалізацію пухлини. Найчастіше уражається орган зору: шкіра повік, кон’юнктива, очне яблуко. Також можливе ураження шкіри голови, шиї, рук та ніг.



В організмі людини паразит росте повільно й упродовж 90 днів може досягати до 3 см, а досить великих розмірів — через 6 місяців. Як правило, в організмі людини паразитує лише одна особина гельмінта.



Профілактика захворювання



Епідеміологи радять здійснювати регулярну дезінсекціюприміщень, ліквідовувати місця розмноження комарів поблизу стоячих водойм, калюж, контейнерів з водою, встановлювати протимоскітні сітки на вікна та двері.



Також медики наголошують на профілактиці від глистів домашніх тварин та використання для них спеціальних нашийників. При появі характерних симптомів — негайно звертатися за медичною допомогою. Категорично забороняється самостійно видаляти паразита, оскільки це може призвести до інфікування.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У жительки Луцького району медики діагностували дирофіляріоз — це паразитарнеінфекційне захворювання, що передається комарами.Про це 30 квітня повідомили у Волинському обласному центрі контролю та профілактики хвороб МОЗ України, пише Суспільне Жінка звернулася за медичною допомогою після появи гострого болю та утворення на повіці ока. Під час хірургічного втручання медики видалили у волинянки гельмінтрозміром орієнтовно 14 сантиметрів.У паразитологічній лабораторії у гельмінта ідентифікували збудник дирофіляріозу. Під час епідеміологічне розслідування медики з'ясували, що жителька Луцького району не подорожувала за кордон та не відвідувала інші регіони України. Наразі її стан здоров’я задовільний.За даними Волинського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України, цього року на Волині зареєстрували два випадки захворювання на дирофіляріоз у Луцькому та Ковельському районах.Переносниками дирофіляріозу є комарі. Джерелом зараження комарів є собаки, коти, дикі м’ясоїдні тварини, зокрема, вовки та лисиці. Людина заражається внаслідок укусу інфікованого комара. Від моменту зараження до появи клінічних симптомів може пройти від одного місяця до двох років.Основні клінічні прояви залежать від реакції організму та швидкості росту паразита. На місці укусу комара через місяць утворюється ущільнення, яке згодом збільшується до безболісної пухлини. У місці локалізації паразита можливий свербіж, печіння, набряк, почервоніння, підвищення температури тіла.Специфічною ознакою дирофіляріозу є відчуття ворушіння під шкірою. Назва захворювання з латинської перекладається як "зла нитка". Гельмінт здатен мігрувати під шкірою, змінюючи локалізацію пухлини. Найчастіше уражається орган зору: шкіра повік, кон’юнктива, очне яблуко. Також можливе ураження шкіри голови, шиї, рук та ніг.В організмі людини паразит росте повільно й упродовж 90 днів може досягати до 3 см, а досить великих розмірів — через 6 місяців. Як правило, в організмі людини паразитує лише одна особина гельмінта.Епідеміологи радять здійснювати регулярну дезінсекціюприміщень, ліквідовувати місця розмноження комарів поблизу стоячих водойм, калюж, контейнерів з водою, встановлювати протимоскітні сітки на вікна та двері.Також медики наголошують на профілактиці від глистів домашніх тварин та використання для них спеціальних нашийників. При появі характерних симптомів — негайно звертатися за медичною допомогою. Категорично забороняється самостійно видаляти паразита, оскільки це може призвести до інфікування.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію