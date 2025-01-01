Уряд ухвалив рішення, необхідні для підписання угоди між Україною та США

Уряд ухвалив рішення, необхідні для підписання угоди між Україною та США
Уряд у середу ухвалив рішення, необхідні для підписання угоди між Україною та США про створення Інвестиційного фонду відбудови.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, - пише "Українська правда".

Денис Шмигаль зазначив, що в основі угоди - п’ять ключових принципів.

Рівноправність. Фонд створюється на засадах 50/50 й обидві сторони мають рівне право голосу.

Збереження контролю. Україна зберігає повний контроль над надрами, інфраструктурою та природними ресурсами.

Нові інвестиції, а не борги. Жодних боргових зобов’язань угода не передбачає.

Гарантовані інвестори та покупці. Фонд інвестуватиме в проєкти та буде гарантувати комерційні закупівлі продукції на умовах "бери або плати".

Узгодженість з євроінтеграційним курсом. Угода не становитиме перепони для набуття Україною членства в ЄС".

За словами Шмигаля, фонд буде наповнюватися внесками США та України. Прибутки Фонду будуть реінвестуватись виключно в Україну.

Завдяки цій угоді Україна може залучити значні ресурси для відбудови, розпочати економічне зростання, отримати новітні технології від партнерів та стратегічного інвестора в особі США.

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Теги: угода Україна, США, ресурси
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