Уряд ухвалив рішення, необхідні для підписання угоди між Україною та США

Уряд у середу ухвалив рішення, необхідні для підписання угоди між Україною та США про створення Інвестиційного фонду відбудови.Про це повідомив прем’єр-міністр України, - пише "Українська правда".Денис Шмигаль зазначив, що в основі угоди - п’ять ключових принципів.Фонд створюється на засадах 50/50 й обидві сторони мають рівне право голосу.Україна зберігає повний контроль над надрами, інфраструктурою та природними ресурсами.Жодних боргових зобов’язань угода не передбачає.Фонд інвестуватиме в проєкти та буде гарантувати комерційні закупівлі продукції на умовах "бери або плати".Угода не становитиме перепони для набуття Україною членства в ЄС".За словами Шмигаля, фонд буде наповнюватися внесками США та України. Прибутки Фонду будуть реінвестуватись виключно в Україну.Завдяки цій угоді Україна може залучити значні ресурси для відбудови, розпочати економічне зростання, отримати новітні технології від партнерів та стратегічного інвестора в особі США.