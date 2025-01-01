Уряд ухвалив рішення, необхідні для підписання угоди між Україною та США
Сьогодні, 03:41
Уряд у середу ухвалив рішення, необхідні для підписання угоди між Україною та США про створення Інвестиційного фонду відбудови.
Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, - пише "Українська правда".
Денис Шмигаль зазначив, що в основі угоди - п’ять ключових принципів.
Рівноправність. Фонд створюється на засадах 50/50 й обидві сторони мають рівне право голосу.
Збереження контролю. Україна зберігає повний контроль над надрами, інфраструктурою та природними ресурсами.
Нові інвестиції, а не борги. Жодних боргових зобов’язань угода не передбачає.
Гарантовані інвестори та покупці. Фонд інвестуватиме в проєкти та буде гарантувати комерційні закупівлі продукції на умовах "бери або плати".
Узгодженість з євроінтеграційним курсом. Угода не становитиме перепони для набуття Україною членства в ЄС".
За словами Шмигаля, фонд буде наповнюватися внесками США та України. Прибутки Фонду будуть реінвестуватись виключно в Україну.
Завдяки цій угоді Україна може залучити значні ресурси для відбудови, розпочати економічне зростання, отримати новітні технології від партнерів та стратегічного інвестора в особі США.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, - пише "Українська правда".
Денис Шмигаль зазначив, що в основі угоди - п’ять ключових принципів.
Рівноправність. Фонд створюється на засадах 50/50 й обидві сторони мають рівне право голосу.
Збереження контролю. Україна зберігає повний контроль над надрами, інфраструктурою та природними ресурсами.
Нові інвестиції, а не борги. Жодних боргових зобов’язань угода не передбачає.
Гарантовані інвестори та покупці. Фонд інвестуватиме в проєкти та буде гарантувати комерційні закупівлі продукції на умовах "бери або плати".
Узгодженість з євроінтеграційним курсом. Угода не становитиме перепони для набуття Україною членства в ЄС".
За словами Шмигаля, фонд буде наповнюватися внесками США та України. Прибутки Фонду будуть реінвестуватись виключно в Україну.
Завдяки цій угоді Україна може залучити значні ресурси для відбудови, розпочати економічне зростання, отримати новітні технології від партнерів та стратегічного інвестора в особі США.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Уряд ухвалив рішення, необхідні для підписання угоди між Україною та США
Сьогодні, 03:41
1 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
У Міноборони хочуть частково розбронювати медиків
30 квітня, 23:19
Юний лучанин, який грає за «Баєр», перейде в іншу команду
30 квітня, 22:38