На Волині збільшують кількість експертних команд, які замінили МСЕК

Для підвищення доступності та якості оцінювання повсякденного функціонування осіб на Волині розширюють мережу експертних команд.Про це стало відомо під час засідання обласної робочої групи з моніторингу оцінювання повсякденного функціонування осіб, під головуванням профільного заступника голови ОДА, - йдеться на сайті Волинської ОВА.Так, чотири нові команди почнуть функціонувати на базі КНП «Любомльське територіальне медичне об’єднання». Ще дві створені на базі КНП «Нововолинська центральна міська лікарня».Перелік закладів охорони здоров’я, на базі яких організовано проведення оцінювання, затверджено розпорядженням начальника обласної військової адміністрації № 263 від 18 квітня 2025 року.На сьогодні в області функціонує 62 експертні команди на базі 10 медичних закладів. Усі вони сформовані з практикуючих лікарів, які паралельно ведуть прийоми та працюють у стаціонарах.«Ми постійно моніторимо діяльність експертних команд. Кількість справ, які потребують розгляду, є справді значною, тому наявних команд не вистачає для оперативного опрацювання всієї документації, – пояснив начальник управління охорони здоров’я ОДА Юрій Легкодух. – Саме тому було прийнято рішення про створення додаткових команд, і цей процес буде продовжено».До слова, створення експертної команди в закладі, що не входить до переліку, затвердженого розпорядженням начальника ОВА, потребує погодження з Міністерством охорони здоров’я України. В інших випадках рішення приймає керівник закладу.Заступник голови Волинської ОДА Олександр Троханенко наголосив, що в області постійно працюють над доступністю медичних послуг для населення.«Ми прагнемо, аби кожен, хто потребує оцінювання функціонального стану, мав змогу отримати цю послугу швидко та якісно. Тому розширення мережі експертних команд – це конкретний крок у цьому напрямку. Триває постійна комунікація з лікарями, здійснюємо виїзди до медзакладів. Ми отримуємо зворотний зв’язок, тож розуміємо, де є проблемні моменти», – зазначивТакож під час засідання обговорили міжвідомчу взаємодію дотичних державних органів, зокрема з Пенсійним фондом України. Адже результати оцінювання повсякденного функціонування осіб мають важливе значення при призначенні різного роду соціальних виплат від держави.До слова, за перший квартал 2025 року експертні команди області розглянули 3392 справи: 2975 – щодо цивільних осіб, 417 – щодо військовослужбовців. І з них 1472 справ – первинне оцінювання, 1775 – повторне оцінювання повсякденного функціонування особи.