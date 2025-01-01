Завербували спеслужби рф: нападниця на Стерненка визнає провину

Сергія Стерненка заявив, що його підзахисна визнає провину і готова працювати зі слідством.



Про це повідомляє кореспондент



За його словами, жінку завербували російські спецслужби.



«Вину свою визнає, буде співпрацювати зі слідством, просто була завербована фсб, не знаючи, що це ФСБ. Вона думала, що це працівники СБУ, вона до останнього вважала, що вона працює на Україну», — заявив адвокат.



Жінці вже оголосили підозру у державній зраді та замаху на вбивство.



Напад на Стерненка



1 травня Сергій Стерненко повідомив, що на нього скоїли замах: він зазнав поранення, але загрози його життю немає. Волонтер також натякнув, що до нападу може бути причетна росія, і подякував Службі безпеки «за блискавичну реакцію».



У СБУ опублікували фото затриманої нападниці й зазначили, що на волонтера напали за допомогою вогнепальної зброї. У спецслужбі підтвердили, що запобігли вбивству волонтера.



Як писала «Українська правда» з посиланням на джерела, правоохоронці заздалегідь дізналися про ймовірну підготовку замаху на Стерненка на замовлення російських спецслужб. 15 квітня затримана винайняла квартиру у столичному житловому комплексі, де також мешкає волонтер, і почала за ним стежити.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Адвокат нападниці на блогера та волонтеразаявив, що його підзахисна визнає провину і готова працювати зі слідством.Про це повідомляє кореспондент hromadske За його словами, жінку завербували російські спецслужби.«Вину свою визнає, буде співпрацювати зі слідством, просто була завербована фсб, не знаючи, що це ФСБ. Вона думала, що це працівники СБУ, вона до останнього вважала, що вона працює на Україну», — заявив адвокат.Жінці вже оголосили підозру у державній зраді та замаху на вбивство.Напад на Стерненка1 травня Сергій Стерненко повідомив, що на нього скоїли замах: він зазнав поранення, але загрози його життю немає. Волонтер також натякнув, що до нападу може бути причетна росія, і подякував Службі безпеки «за блискавичну реакцію».У СБУ опублікували фото затриманої нападниці й зазначили, що на волонтера напали за допомогою вогнепальної зброї. У спецслужбі підтвердили, що запобігли вбивству волонтера.Як писала «Українська правда» з посиланням на джерела, правоохоронці заздалегідь дізналися про ймовірну підготовку замаху на Стерненка на замовлення російських спецслужб. 15 квітня затримана винайняла квартиру у столичному житловому комплексі, де також мешкає волонтер, і почала за ним стежити.

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