Підозрювану в нападі на Стерненка відправили під варту

Підозрювану в нападі на Стерненка відправили під варту
Шевченківський районний суд Києва 2 травня відправив під варту Людмилу Чимерську, яку підозрюють у нападі на активіста та блогера Сергія Стерненка.

Про це повідомляє кореспондент hromadske.

Суд відправив підозрювану під варту на 60 днів — до 29 червня. Запобіжний захід обрали в межах підозри про замах на вбивство, їй також висунули підозру в держзраді.

Сторона обвинувачення просила відправити підозрювану Чимерську під варту без права внесення застави. Прокурор зазначив, що Стерненко зазнав вогнепального поранення в стегно, але ступінь ушкоджень ще не встановлений.

Адвокат Анатолій Юрченко зазначив, що його підзахисну завербували росіяни. Назвавшись представниками Служби безпеки України, вони начебто шантажували її за державну зраду. А потім переконували, що «Стерненко працює на ФСБ, а обстріли Києва — це справа його рук».

Сама ж підозрювана стверджує, що перед нападом ходила вчитися стріляти, а зброю отримала на Борщагівці від чоловіка, якого не запамʼятала.

Жінка додала, що вона має інвалідність першої групи, зокрема тричі на тиждень потребує гемодіалізу. А ще вона заміжня й має вищу освіту. Юрченко просив відправити підозрювану під домашній арешт, з огляду на її стан здоровʼя. Він додав, що жінка потребує трансплантації нирок.

Зважаючи на стан здоров’я жінки, у СІЗО їй мають проводити гемодіаліз тричі на тиждень за медичними показниками.

Напад на Стерненка

1 травня Сергій Стерненко повідомив, що на нього скоїли замах: він зазнав поранення, але загрози його життю немає. Волонтер також натякнув, що до нападу може бути причетна росія, і подякував Службі безпеки «за блискавичну реакцію».

У СБУ опублікували фото затриманої нападниці й зазначили, що на волонтера напали за допомогою вогнепальної зброї.

У спецслужбі розповіли, що з середини квітня жінка почала стежити за Сергієм Стерненком, оселившись в житловому комплексі, де жив волонтер. Пізніше вона отримала координати «схрону», у якому була захована вогнепальна зброя — пістолет моделі ПМ та набої до нього. А вже вранці 1 травня вона здійснила замах на вбивство активіста поблизу його помешкання.

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Теги: Стерненко, напад
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