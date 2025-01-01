Підозрювану в нападі на Стерненка відправили під варту

Сергія Стерненка.



Про це повідомляє кореспондент



Суд відправив підозрювану під варту на 60 днів — до 29 червня. Запобіжний захід обрали в межах підозри про замах на вбивство, їй також висунули підозру в держзраді.



Сторона обвинувачення просила відправити підозрювану Чимерську під варту без права внесення застави. Прокурор зазначив, що Стерненко зазнав вогнепального поранення в стегно, але ступінь ушкоджень ще не встановлений.



Адвокат Анатолій Юрченко зазначив, що його підзахисну завербували росіяни. Назвавшись представниками Служби безпеки України, вони начебто шантажували її за державну зраду. А потім переконували, що «Стерненко працює на ФСБ, а обстріли Києва — це справа його рук».



Сама ж підозрювана стверджує, що перед нападом ходила вчитися стріляти, а зброю отримала на Борщагівці від чоловіка, якого не запамʼятала.



Жінка додала, що вона має інвалідність першої групи, зокрема тричі на тиждень потребує гемодіалізу. А ще вона заміжня й має вищу освіту. Юрченко просив відправити підозрювану під домашній арешт, з огляду на її стан здоровʼя. Він додав, що жінка потребує трансплантації нирок.



Зважаючи на стан здоров’я жінки, у СІЗО їй мають проводити гемодіаліз тричі на тиждень за медичними показниками.



Напад на Стерненка



1 травня Сергій Стерненко повідомив, що на нього скоїли замах: він зазнав поранення, але загрози його життю немає. Волонтер також натякнув, що до нападу може бути причетна росія, і подякував Службі безпеки «за блискавичну реакцію».



У СБУ опублікували фото затриманої нападниці й зазначили, що на волонтера напали за допомогою вогнепальної зброї.



У спецслужбі розповіли, що з середини квітня жінка почала стежити за Сергієм Стерненком, оселившись в житловому комплексі, де жив волонтер. Пізніше вона отримала координати «схрону», у якому була захована вогнепальна зброя — пістолет моделі ПМ та набої до нього. А вже вранці 1 травня вона здійснила замах на вбивство активіста поблизу його помешкання.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Шевченківський районний суд Києва 2 травня відправив під варту Людмилу Чимерську, яку підозрюють у нападі на активіста та блогераПро це повідомляє кореспондент hromadske Суд відправив підозрювану під варту на 60 днів — до 29 червня. Запобіжний захід обрали в межах підозри про замах на вбивство, їй також висунули підозру в держзраді.Сторона обвинувачення просила відправити підозрювану Чимерську під варту без права внесення застави. Прокурор зазначив, що Стерненко зазнав вогнепального поранення в стегно, але ступінь ушкоджень ще не встановлений.Адвокатзазначив, що його підзахисну завербували росіяни. Назвавшись представниками Служби безпеки України, вони начебто шантажували її за державну зраду. А потім переконували, що «Стерненко працює на ФСБ, а обстріли Києва — це справа його рук».Сама ж підозрювана стверджує, що перед нападом ходила вчитися стріляти, а зброю отримала на Борщагівці від чоловіка, якого не запамʼятала.Жінка додала, що вона має інвалідність першої групи, зокрема тричі на тиждень потребує гемодіалізу. А ще вона заміжня й має вищу освіту. Юрченко просив відправити підозрювану під домашній арешт, з огляду на її стан здоровʼя. Він додав, що жінка потребує трансплантації нирок.Зважаючи на стан здоров’я жінки, у СІЗО їй мають проводити гемодіаліз тричі на тиждень за медичними показниками.1 травня Сергій Стерненко повідомив, що на нього скоїли замах: він зазнав поранення, але загрози його життю немає. Волонтер також натякнув, що до нападу може бути причетна росія, і подякував Службі безпеки «за блискавичну реакцію».У СБУ опублікували фото затриманої нападниці й зазначили, що на волонтера напали за допомогою вогнепальної зброї.У спецслужбі розповіли, що з середини квітня жінка почала стежити за Сергієм Стерненком, оселившись в житловому комплексі, де жив волонтер. Пізніше вона отримала координати «схрону», у якому була захована вогнепальна зброя — пістолет моделі ПМ та набої до нього. А вже вранці 1 травня вона здійснила замах на вбивство активіста поблизу його помешкання.

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