Підозрювану в нападі на Стерненка відправили під варту
Сьогодні, 15:50
Шевченківський районний суд Києва 2 травня відправив під варту Людмилу Чимерську, яку підозрюють у нападі на активіста та блогера Сергія Стерненка.
Про це повідомляє кореспондент hromadske.
Суд відправив підозрювану під варту на 60 днів — до 29 червня. Запобіжний захід обрали в межах підозри про замах на вбивство, їй також висунули підозру в держзраді.
Сторона обвинувачення просила відправити підозрювану Чимерську під варту без права внесення застави. Прокурор зазначив, що Стерненко зазнав вогнепального поранення в стегно, але ступінь ушкоджень ще не встановлений.
Адвокат Анатолій Юрченко зазначив, що його підзахисну завербували росіяни. Назвавшись представниками Служби безпеки України, вони начебто шантажували її за державну зраду. А потім переконували, що «Стерненко працює на ФСБ, а обстріли Києва — це справа його рук».
Сама ж підозрювана стверджує, що перед нападом ходила вчитися стріляти, а зброю отримала на Борщагівці від чоловіка, якого не запамʼятала.
Жінка додала, що вона має інвалідність першої групи, зокрема тричі на тиждень потребує гемодіалізу. А ще вона заміжня й має вищу освіту. Юрченко просив відправити підозрювану під домашній арешт, з огляду на її стан здоровʼя. Він додав, що жінка потребує трансплантації нирок.
Зважаючи на стан здоров’я жінки, у СІЗО їй мають проводити гемодіаліз тричі на тиждень за медичними показниками.
Напад на Стерненка
1 травня Сергій Стерненко повідомив, що на нього скоїли замах: він зазнав поранення, але загрози його життю немає. Волонтер також натякнув, що до нападу може бути причетна росія, і подякував Службі безпеки «за блискавичну реакцію».
У СБУ опублікували фото затриманої нападниці й зазначили, що на волонтера напали за допомогою вогнепальної зброї.
У спецслужбі розповіли, що з середини квітня жінка почала стежити за Сергієм Стерненком, оселившись в житловому комплексі, де жив волонтер. Пізніше вона отримала координати «схрону», у якому була захована вогнепальна зброя — пістолет моделі ПМ та набої до нього. А вже вранці 1 травня вона здійснила замах на вбивство активіста поблизу його помешкання.
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Про це повідомляє кореспондент hromadske.
Суд відправив підозрювану під варту на 60 днів — до 29 червня. Запобіжний захід обрали в межах підозри про замах на вбивство, їй також висунули підозру в держзраді.
Сторона обвинувачення просила відправити підозрювану Чимерську під варту без права внесення застави. Прокурор зазначив, що Стерненко зазнав вогнепального поранення в стегно, але ступінь ушкоджень ще не встановлений.
Адвокат Анатолій Юрченко зазначив, що його підзахисну завербували росіяни. Назвавшись представниками Служби безпеки України, вони начебто шантажували її за державну зраду. А потім переконували, що «Стерненко працює на ФСБ, а обстріли Києва — це справа його рук».
Сама ж підозрювана стверджує, що перед нападом ходила вчитися стріляти, а зброю отримала на Борщагівці від чоловіка, якого не запамʼятала.
Жінка додала, що вона має інвалідність першої групи, зокрема тричі на тиждень потребує гемодіалізу. А ще вона заміжня й має вищу освіту. Юрченко просив відправити підозрювану під домашній арешт, з огляду на її стан здоровʼя. Він додав, що жінка потребує трансплантації нирок.
Зважаючи на стан здоров’я жінки, у СІЗО їй мають проводити гемодіаліз тричі на тиждень за медичними показниками.
Напад на Стерненка
1 травня Сергій Стерненко повідомив, що на нього скоїли замах: він зазнав поранення, але загрози його життю немає. Волонтер також натякнув, що до нападу може бути причетна росія, і подякував Службі безпеки «за блискавичну реакцію».
У СБУ опублікували фото затриманої нападниці й зазначили, що на волонтера напали за допомогою вогнепальної зброї.
У спецслужбі розповіли, що з середини квітня жінка почала стежити за Сергієм Стерненком, оселившись в житловому комплексі, де жив волонтер. Пізніше вона отримала координати «схрону», у якому була захована вогнепальна зброя — пістолет моделі ПМ та набої до нього. А вже вранці 1 травня вона здійснила замах на вбивство активіста поблизу його помешкання.
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