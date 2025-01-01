На Волині мотоцикліст тікав від поліції, бо боявся ТЦК: як його покарав суд

На Волині мотоцикліст тікав від поліції, бо боявся ТЦК: як його покарав суд
У Шацьку, що на Волині, чоловік уночі на мотоциклі намагався втекти від поліції й відмовився проходити тест на сп’яніння. Свої дії він поясним страхом перед працівниками Територіального центру комплектування (ТЦК).

Про це стало відомо з вироку, який опублікували на Єдиному державному реєстрі судових рішень, передають Новини. Лайв.

Деталі справи

У матеріалах суду вказано, що інцидент стався в ніч проти 24 березня 2025 року. Водій мотоцикла був затриманий правоохоронцями через порушення комендантської години та відсутність номерних знаків на транспортному засобі.

Також поліцейські помітили ознаки алкогольного сп’яніння у водія — запах алкоголю, тремтіння рук, а також порушення координації рухів.

Під час перевірки на стан сп’яніння мотоцикліст відмовився пройти тест і намагався втекти з місця події. Захисник водія намагався оскаржити звинувачення, стверджуючи, що його клієнт не вживав алкоголь і не відмовлявся від огляду, а лише боявся, що поліція викличе працівників ТЦК. Адвокат також наполягав, що відеозапис події був перерваний, а всі матеріали справи були сфабриковані.

Рішення суду

Суд, вивчивши всі надані докази, зокрема відеозапис, на якому видно, як мотоцикліст падає при спробі втечі, визнав його винним у порушенні правил дорожнього руху і керуванні транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння.

Чоловік був оштрафований на суму 17 тисяч гривень, а також позбавлений права керувати транспортними засобами на рік.

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Теги: суд, покарання
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