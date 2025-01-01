Волинянин хотів втекти за кордон за 500 доларів, а отримав вдвічі більший штраф









За інформацією з матеріалів справи, чоловік поклав гроші в паспорт і передав документи інспектору з проханням «закрити очі» на те, що він перебуває на військовому обліку.



Чоловік запропонував службовцю 500 доларів США, що на той час становило близько 14 600 гривень. Проте прикордонник виявився доброчесним — відмовився від хабаря та одразу повідомив про спробу підкупу до поліції.



Любомльський районний суд визнав обвинуваченого винним за ч. 1 ст. 369 КК України та призначив йому штраф у розмірі 34 000 гривень. Така сума, до слова, вдвічі перевищує розмір запропонованої неправомірної вигоди.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У пункті пропуску «Ягодин» військовозобов’язаний чоловік, уродженець Ковеля намагався незаконно перетнути кордон, запропонувавши прикордоннику хабар. Але така спроба завершилася не на його користь і волинянин опинився на лаві підсудних. Вирок хабародавцю винесли днями, 28 квітня. Сама ж подія трапилася ще 1 березня 2022 року, на початку повномасштабного вторгнення.За інформацією з матеріалів справи, чоловік поклав гроші в паспорт і передав документи інспектору з проханням «закрити очі» на те, що він перебуває на військовому обліку.Чоловік запропонував службовцю 500 доларів США, що на той час становило близько 14 600 гривень. Проте прикордонник виявився доброчесним — відмовився від хабаря та одразу повідомив про спробу підкупу до поліції.Любомльський районний суд визнав обвинуваченого винним за ч. 1 ст. 369 КК України та призначив йому штраф у розмірі 34 000 гривень. Така сума, до слова, вдвічі перевищує розмір запропонованої неправомірної вигоди.

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