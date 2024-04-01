Начальника ТЦК з Рівненщини відправили на фронт після слів про «м'ясні бригади» та про те, що не пустить сина на війну
Сьогодні, 18:02
Начальника Другого відділу Дубенського районного ТЦК та СП Юрія Ковалюка відправили на передову після інтерв’ю, у якому той висловлювався про «м’ясні бригади» та про те, що не дозволить своєму синові долучитися до війська.
Про це пише рівненське видання «Четверта влада».
На початку квітня в інтерв’ю цьому виданню Ковалюк розповів про своє ставлення до добровольців, які долучаються до ЗСУ за «Контрактом 18-24». Він сказав, що відмовляє юнаків, бо їм начебто «доведеться служити в м’ясних бригадах».
Також Ковалюк розповідав про те, що виступає проти насильницької мобілізації, критикував армійську систему, у якій окремі командири «ложать <людей — ред.> батальйонами», та наголосив, що не пустить свого сина на війну.
Після того як це інтерв’ю набуло резонансу, у Рівненському обласному ТЦК та СП зреагували на слова військового та наголосили, що він висловив «оціночні судження», а його заяви, мовляв, не сприяють зміцненню обороноздатності держави.
Через деякий час, пише «Четверта влада», Ковалюка звільнили з посади начальника ТЦК та СП. Водночас його призначили заступником командира військової частини.
Про причини звільнення військового та його призначення на нову посаду не повідомляли.
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Про це пише рівненське видання «Четверта влада».
На початку квітня в інтерв’ю цьому виданню Ковалюк розповів про своє ставлення до добровольців, які долучаються до ЗСУ за «Контрактом 18-24». Він сказав, що відмовляє юнаків, бо їм начебто «доведеться служити в м’ясних бригадах».
Також Ковалюк розповідав про те, що виступає проти насильницької мобілізації, критикував армійську систему, у якій окремі командири «ложать <людей — ред.> батальйонами», та наголосив, що не пустить свого сина на війну.
Після того як це інтерв’ю набуло резонансу, у Рівненському обласному ТЦК та СП зреагували на слова військового та наголосили, що він висловив «оціночні судження», а його заяви, мовляв, не сприяють зміцненню обороноздатності держави.
Через деякий час, пише «Четверта влада», Ковалюка звільнили з посади начальника ТЦК та СП. Водночас його призначили заступником командира військової частини.
Про причини звільнення військового та його призначення на нову посаду не повідомляли.
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