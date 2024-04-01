Начальника ТЦК з Рівненщини відправили на фронт після слів про «м'ясні бригади» та про те, що не пустить сина на війну

Начальника ТЦК з Рівненщини відправили на фронт після слів про «м'ясні бригади» та про те, що не пустить сина на війну
Начальника Другого відділу Дубенського районного ТЦК та СП Юрія Ковалюка відправили на передову після інтерв’ю, у якому той висловлювався про «м’ясні бригади» та про те, що не дозволить своєму синові долучитися до війська.

Про це пише рівненське видання «Четверта влада».

На початку квітня в інтерв’ю цьому виданню Ковалюк розповів про своє ставлення до добровольців, які долучаються до ЗСУ за «Контрактом 18-24». Він сказав, що відмовляє юнаків, бо їм начебто «доведеться служити в м’ясних бригадах».

Також Ковалюк розповідав про те, що виступає проти насильницької мобілізації, критикував армійську систему, у якій окремі командири «ложать <людей — ред.> батальйонами», та наголосив, що не пустить свого сина на війну.

Після того як це інтерв’ю набуло резонансу, у Рівненському обласному ТЦК та СП зреагували на слова військового та наголосили, що він висловив «оціночні судження», а його заяви, мовляв, не сприяють зміцненню обороноздатності держави.

Через деякий час, пише «Четверта влада», Ковалюка звільнили з посади начальника ТЦК та СП. Водночас його призначили заступником командира військової частини.

Про причини звільнення військового та його призначення на нову посаду не повідомляли.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Рівненщина, ТЦК, фронт
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Півтора мільйона зарплати та нерухомість в Струмівці: що у декларації очільника Волинської обласної лікарні?
BMW X6 собі, новенький VOLKSWAGEN дружині: що задекларував заступник голови Волинської ОДА
Десятки мільйонів заощаджень: що в декларації нового заступника голови Волинської ОДА з Луганська?
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Начальника ТЦК з Рівненщини відправили на фронт після слів про «м'ясні бригади» та про те, що не пустить сина на війну
Сьогодні, 18:02
У Луцьку курсуватиме менше тролейбусів
Сьогодні, 17:18
Захищаючи територіальну цілісність України, на Сумщині загинув Герой з Волині Олександр Здрок
Сьогодні, 16:46
Незаконний бізнес на виплаті «бойових»: на Донеччині затримали комбата
Сьогодні, 16:41
Вражає красою та ніжністю: на Волині рясно зацвіла бузкова алея. ФОТО
Сьогодні, 16:30
Схожі новини
Очільник ТЦК із Рівненщини написав рапорт про переведення в бойову частину після скандального відео Очільник ТЦК із Рівненщини написав рапорт про переведення в бойову частину після скандального відео
01 квітня, 2024, 15:52
Судитимуть керівників обласного та районного ТЦК Рівненщини, які знущались з підлеглих та збували психотропи Судитимуть керівників обласного та районного ТЦК Рівненщини, які знущались з підлеглих та збували психотропи
24 січня, 2024, 12:07
Працівників ТЦК, які не мають бойового досвіду та обмежень за станом здоров’я, відправлятимуть на фронт, - Генштаб Працівників ТЦК, які не мають бойового досвіду та обмежень за станом здоров’я, відправлятимуть на фронт, - Генштаб
29 квітня, 16:48
На Рівненщині лісівник та місцевий житель підірвались на міні під час гасіння пожежі На Рівненщині лісівник та місцевий житель підірвались на міні під час гасіння пожежі
22 квітня, 11:12
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Начальника ТЦК з Рівненщини відправили на фронт після слів про «м'ясні бригади» та про те, що не пустить сина на війну
Сьогодні, 18:02
 0
У Луцьку курсуватиме менше тролейбусів
Сьогодні, 17:18
 0
Захищаючи територіальну цілісність України, на Сумщині загинув Герой з Волині Олександр Здрок
Сьогодні, 16:46
 0
Незаконний бізнес на виплаті «бойових»: на Донеччині затримали комбата
Сьогодні, 16:41
 0
Вражає красою та ніжністю: на Волині рясно зацвіла бузкова алея. ФОТО
Сьогодні, 16:30
 0
Медіа
відео
1/8