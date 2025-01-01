6 травня на Волині: гортаючи календар

Сьогодні день народження святкують колишній начальник управління охорони здоров'я Волинської облдержадміністрації, волинський журналістта колишній начальник департаменту ЖКГ Луцької міськрадиВітаємо їх зі святом, бажаємо великого здоров’я, довголіття та життєвих перемог.Іменинники 6 травня – усі, хто носить імена Анатолій, Георгій, Іван, Валерій, Валерія, Олександра.Зичимо їм радості від життя та прихильності ангела-охоронця на щодень.6 травня — Міжнародний день без дієт, День паролів, День піхоти.День піхоти святкують 6 травня, оскільки саме в цей день у 1648 році козаки перемогли в битві біля Жовтих Вод. Це перша переможна битва національної визвольної боротьби під проводом Богдана Хмельницького.День установлений 19 квітня 2019 року Президентом України Петром Порошенком з метою вшанування мужності та героїзму воїнів механізованих, мотопіхотних, гірсько-штурмових військових частин і підрозділів Сухопутних військ Збройних Сил України, виявлених у боротьбі за свободу, незалежність та територіальну цілісність України, а також започаткування сучасних військових традицій.У подіях 2014-2019 років воїни показали, що українська піхота є одніим із найкращих підрозділів піхоти у сучасному світі. Оборонні, наступальні, рейдові операції, які проводила українська піхота, вже зараз вивчаються в кращих військових навчальних закладах світу.