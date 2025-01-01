Магнітні бурі 6 травня: якою буде сонячна активність у вівторок

У вівторок, 6 травня, на Землі потужних магнітних бур не очікується, адже протягом останніх 24 годин сонячна активність була на помірному рівні.Про це повідомив Meteoagent.Так, завтра, 6 травня, геомагнітне поле буде спокійного та нестабільного рівня, а сонячна активність — низькою з ймовірністю спалахів класу М. У середу, 7 травня, магнітних бур теж не очікується. А вже у четвер, 8 травня, ситуація дещо змінитися, а потужність геомагнітного шторму може зрости до майже чотирьох балів.У цей період метеозалежні люди можуть відчути апатію, тривогу, дратівливість і невизначеність в ухваленні рішень. Може збільшитися схильність до утворення тромбів, підвищитися артеріальний тиск, порушитися сон і посилитися мігрень.Для кращого самопочуття під час бурі дотримуйтесь таких правил:Пийте більше рідини, а також трав’яного та зеленого чаю.Відмовтеся від кави, алкоголю, сигарет, кальяну.Їжте менше смаженої, гострої та жирної їжі, але більше сезонних овочів та зелені.Збільште фізичну активність і більше ходіть пішки.Регулярно провітрюйте кімнату і більше перебувайте на свіжому повітрі.Постарайтеся менше нервувати.Перед сном приймайте контрастний душ.