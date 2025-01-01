Курс валют на 6 травня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Курс валют на 6 травня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
НБУ встановив офіційний курс валют на вівторок, 6 травня. Долар втратив 10 коп., євро — 13 коп., злотий — 3 коп.

Про це стало відомо з інформації на сайті регулятора.

Курс долара
1 долар США — 41,60 (-10 коп.)

Курс євро
1 євро — 47,18 (-13 коп.)

Курс злотого
1 польський злотий — 11,03 (-3 коп.)

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Теги: Курс валют, Луцьк
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