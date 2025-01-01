Волинянина підозрюють в незаконному переправленні трьох чоловіків за кордон
Сьогодні, 07:15
На Волині затримали 25-річного жителя Луцького району за підозрою в сприянні незаконному переправленню військовозобов’язаних за кордон через Білорусь. До цього чоловік залучив жителя Волині, інших причетних встановлюють.
Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України.
Про особу 25-річного чоловіка стало відомо після того, як у прикордонні Житомирщини перекрили спробу порушення держрубежу трьома жителями Тернопільської, Рівненської та Волинської областей призовного віку.
За даними слідства, військовозобов'язані користувалися порадами, вказівками та іншою допомогою. За такі "послуги" 25-річний чоловік та волинянин брали від 5 до 7 тисяч доларів США.
В одного з організаторів провели санкціонований обшук, під час якого виявили та вилучили першу частину грошового траншу — 3000 доларів. Жителю Луцького району обрали запобіжний захід — 60 діб домашнього арешту в нічний час.
За спробу порушення держкордону трьох затриманих оштрафували. Штраф за незаконне перетинання або спробу незаконного перетинання держкордону становить від 3400 до 8500 гривень.
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Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України.
Про особу 25-річного чоловіка стало відомо після того, як у прикордонні Житомирщини перекрили спробу порушення держрубежу трьома жителями Тернопільської, Рівненської та Волинської областей призовного віку.
За даними слідства, військовозобов'язані користувалися порадами, вказівками та іншою допомогою. За такі "послуги" 25-річний чоловік та волинянин брали від 5 до 7 тисяч доларів США.
В одного з організаторів провели санкціонований обшук, під час якого виявили та вилучили першу частину грошового траншу — 3000 доларів. Жителю Луцького району обрали запобіжний захід — 60 діб домашнього арешту в нічний час.
За спробу порушення держкордону трьох затриманих оштрафували. Штраф за незаконне перетинання або спробу незаконного перетинання держкордону становить від 3400 до 8500 гривень.
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