Волинянина підозрюють в незаконному переправленні трьох чоловіків за кордон

На Волині затримали 25-річного жителя Луцького району за підозрою в сприянні незаконному переправленню військовозобов’язаних за кордон через Білорусь. До цього чоловік залучив жителя Волині, інших причетних встановлюють.Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України.Про особу 25-річного чоловіка стало відомо після того, як у прикордонні Житомирщини перекрили спробу порушення держрубежу трьома жителями Тернопільської, Рівненської та Волинської областей призовного віку.За даними слідства, військовозобов'язані користувалися порадами, вказівками та іншою допомогою. За такі "послуги" 25-річний чоловік та волинянин брали від 5 до 7 тисяч доларів США.В одного з організаторів провели санкціонований обшук, під час якого виявили та вилучили першу частину грошового траншу — 3000 доларів. Жителю Луцького району обрали запобіжний захід — 60 діб домашнього арешту в нічний час.За спробу порушення держкордону трьох затриманих оштрафували. Штраф за незаконне перетинання або спробу незаконного перетинання держкордону становить від 3400 до 8500 гривень.