Прохолодно і переважно без дощу: синоптичний огляд погоди на Волині цього тижня
Сьогодні, 08:20
У Луцьку та регіоні цього тижня малохмарну погоду з проясненнями зумовлюватиме поле підвищеного тиску. Опадів переважно не очікується.
Про це повідомили у Волинському обласному центрі з гідрометеорології, передає Суспільне.
За даними синоптиків, температура вночі становитиме 2-7° тепла. Вночі та вранці 8-9 травня очікуються на ґрунті заморозки 0-3°.
В окремі дні можливий невеликий короткочасний дощ. Денна температура повітря впродовж тижня становитиме 11-16° тепла.
Попередній місяць в області завершився з трьома температурними рекордами: середньомісячна температура склала +10,3°С, що вище кліматичної норми на 1,3°С.
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Про це повідомили у Волинському обласному центрі з гідрометеорології, передає Суспільне.
За даними синоптиків, температура вночі становитиме 2-7° тепла. Вночі та вранці 8-9 травня очікуються на ґрунті заморозки 0-3°.
В окремі дні можливий невеликий короткочасний дощ. Денна температура повітря впродовж тижня становитиме 11-16° тепла.
Попередній місяць в області завершився з трьома температурними рекордами: середньомісячна температура склала +10,3°С, що вище кліматичної норми на 1,3°С.
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Сьогодні, 08:20