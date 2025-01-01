Прохолодно і переважно без дощу: синоптичний огляд погоди на Волині цього тижня





Про це повідомили у Волинському обласному центрі з гідрометеорології, передає



За даними синоптиків, температура вночі становитиме 2-7° тепла. Вночі та вранці 8-9 травня очікуються на ґрунті заморозки 0-3°.



В окремі дні можливий невеликий короткочасний дощ. Денна температура повітря впродовж тижня становитиме 11-16° тепла.



Попередній місяць в області завершився з трьома температурними рекордами: середньомісячна температура склала +10,3°С, що вище кліматичної норми на 1,3°С.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку та регіоні цього тижня малохмарну погоду з проясненнями зумовлюватиме поле підвищеного тиску. Опадів переважно не очікується.Про це повідомили у Волинському обласному центрі з гідрометеорології, передає Суспільне За даними синоптиків, температура вночі становитиме 2-7° тепла. Вночі та вранці 8-9 травня очікуються на ґрунті заморозки 0-3°.В окремі дні можливий невеликий короткочасний дощ. Денна температура повітря впродовж тижня становитиме 11-16° тепла.Попередній місяць в області завершився з трьома температурними рекордами: середньомісячна температура склала +10,3°С, що вище кліматичної норми на 1,3°С.

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