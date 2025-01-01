БпЛА атакували Москву – у місті закривали всі чотири аеропорти

Мер Москвизаявив, що російська армія нібито знищила 19 безпілотників, які рухалися у напрямку міста.Як пише LB.ua з посиланням на Reuters, чиновник запевнив, що на місцях падіння уламків буцімто "не зафіксовано руйнувань чи постраждалих". Один із БПЛА приземлили просто на шосе, яке веде до російської столиці.Згідно з повідомленням "Росавіації", усі чотири аеропорти, які обслуговують Москву, було закрито через загрозу дронів, рейси скасовано чи перенесено.Згодом московські аеропорти відновили роботу, але її припинили летовища в інших російських регіонах.Це вже друга поспіль ніч, коли БПЛА летять в бік Москви – минулої доби росіяни розповіли про нібито 4 збитих дрони.