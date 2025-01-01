У Луцьку більш як на місяць відключать гарячу воду у 15 будинках і 2 дитсадках

У Луцьку більш як на місяць відключать гарячу воду у 15 будинках і 2 дитсадках
Через ремонт аварійної ділянки тепломережі на проспекті Волі у Луцьку тимчасово припинять подачу гарячої води в будинки поблизу Київського майдану.

Про це в коментарі misto.media повідомив прессекретар ДКП «Луцьктепло» Антон Безносиков.

Ремонт мереж розпочали ще торік улітку, але не встигли завершити. Роботи відновили після завершення опалювального сезону.

У вівторок, 6 травня, з 9:00 перекриють ділянку теплової мережі.

Без гарячої води залишаться будинки за такими адресами:

вул. Задворецька, 15;

вул. Дубнівська, 12;

вул. Архітектора Метельницького, 2, 2–А, 4, 6;

Київський майдан, 1, 3, 5, 6, 7, 11, 13;

вул. Ніла Хасевича, 4, 6;

а також дитсадки № 6 і № 7.

Загальна протяжність мережі на цій ділянці — 660 м, з яких потрібно замінити 124 м.

Завершити роботи планують у червні, але можливе продовження, зазначив Безносиков.

До слова, матеріали для ремонту тепломережі на проспекті Волі торік надало агентство USAID у межах Проєкту енергетичної безпеки. Його мета — посилення енергетичної незалежності України та модернізація енергетичного сектору відповідно до стандартів ЄС.

Вартість заміни мережі становить 5,8 млн грн. Роботи фінансуються в межах інвестиційної програми підприємства.

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Теги: Луцьк, вода, будинки
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