У Луцьку більш як на місяць відключать гарячу воду у 15 будинках і 2 дитсадках





Про це в коментарі Антон Безносиков.



Ремонт мереж розпочали ще торік улітку, але не встигли завершити. Роботи відновили після завершення опалювального сезону.



У вівторок, 6 травня, з 9:00 перекриють ділянку теплової мережі.



Без гарячої води залишаться будинки за такими адресами:



вул. Задворецька, 15;



вул. Дубнівська, 12;



вул. Архітектора Метельницького, 2, 2–А, 4, 6;



Київський майдан, 1, 3, 5, 6, 7, 11, 13;



вул. Ніла Хасевича, 4, 6;



а також дитсадки № 6 і № 7.



Загальна протяжність мережі на цій ділянці — 660 м, з яких потрібно замінити 124 м.



Завершити роботи планують у червні, але можливе продовження, зазначив Безносиков.



До слова, матеріали для ремонту тепломережі на проспекті Волі торік надало агентство USAID у межах Проєкту енергетичної безпеки. Його мета — посилення енергетичної незалежності України та модернізація енергетичного сектору відповідно до стандартів ЄС.



Вартість заміни мережі становить 5,8 млн грн. Роботи фінансуються в межах інвестиційної програми підприємства.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Через ремонт аварійної ділянки тепломережі на проспекті Волі у Луцьку тимчасово припинять подачу гарячої води в будинки поблизу Київського майдану.Про це в коментарі misto.media повідомив прессекретар ДКП «Луцьктепло»Ремонт мереж розпочали ще торік улітку, але не встигли завершити. Роботи відновили після завершення опалювального сезону.У вівторок, 6 травня, з 9:00 перекриють ділянку теплової мережі.Без гарячої води залишаться будинки за такими адресами:вул. Задворецька, 15;вул. Дубнівська, 12;вул. Архітектора Метельницького, 2, 2–А, 4, 6;Київський майдан, 1, 3, 5, 6, 7, 11, 13;вул. Ніла Хасевича, 4, 6;а також дитсадки № 6 і № 7.Загальна протяжність мережі на цій ділянці — 660 м, з яких потрібно замінити 124 м.Завершити роботи планують у червні, але можливе продовження, зазначив Безносиков.До слова, матеріали для ремонту тепломережі на проспекті Волі торік надало агентство USAID у межах Проєкту енергетичної безпеки. Його мета — посилення енергетичної незалежності України та модернізація енергетичного сектору відповідно до стандартів ЄС.Вартість заміни мережі становить 5,8 млн грн. Роботи фінансуються в межах інвестиційної програми підприємства.

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