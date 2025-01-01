У Луцьку більш як на місяць відключать гарячу воду у 15 будинках і 2 дитсадках
Сьогодні, 10:10
Через ремонт аварійної ділянки тепломережі на проспекті Волі у Луцьку тимчасово припинять подачу гарячої води в будинки поблизу Київського майдану.
Про це в коментарі misto.media повідомив прессекретар ДКП «Луцьктепло» Антон Безносиков.
Ремонт мереж розпочали ще торік улітку, але не встигли завершити. Роботи відновили після завершення опалювального сезону.
У вівторок, 6 травня, з 9:00 перекриють ділянку теплової мережі.
Без гарячої води залишаться будинки за такими адресами:
вул. Задворецька, 15;
вул. Дубнівська, 12;
вул. Архітектора Метельницького, 2, 2–А, 4, 6;
Київський майдан, 1, 3, 5, 6, 7, 11, 13;
вул. Ніла Хасевича, 4, 6;
а також дитсадки № 6 і № 7.
Загальна протяжність мережі на цій ділянці — 660 м, з яких потрібно замінити 124 м.
Завершити роботи планують у червні, але можливе продовження, зазначив Безносиков.
До слова, матеріали для ремонту тепломережі на проспекті Волі торік надало агентство USAID у межах Проєкту енергетичної безпеки. Його мета — посилення енергетичної незалежності України та модернізація енергетичного сектору відповідно до стандартів ЄС.
Вартість заміни мережі становить 5,8 млн грн. Роботи фінансуються в межах інвестиційної програми підприємства.
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Про це в коментарі misto.media повідомив прессекретар ДКП «Луцьктепло» Антон Безносиков.
Ремонт мереж розпочали ще торік улітку, але не встигли завершити. Роботи відновили після завершення опалювального сезону.
У вівторок, 6 травня, з 9:00 перекриють ділянку теплової мережі.
Без гарячої води залишаться будинки за такими адресами:
вул. Задворецька, 15;
вул. Дубнівська, 12;
вул. Архітектора Метельницького, 2, 2–А, 4, 6;
Київський майдан, 1, 3, 5, 6, 7, 11, 13;
вул. Ніла Хасевича, 4, 6;
а також дитсадки № 6 і № 7.
Загальна протяжність мережі на цій ділянці — 660 м, з яких потрібно замінити 124 м.
Завершити роботи планують у червні, але можливе продовження, зазначив Безносиков.
До слова, матеріали для ремонту тепломережі на проспекті Волі торік надало агентство USAID у межах Проєкту енергетичної безпеки. Його мета — посилення енергетичної незалежності України та модернізація енергетичного сектору відповідно до стандартів ЄС.
Вартість заміни мережі становить 5,8 млн грн. Роботи фінансуються в межах інвестиційної програми підприємства.
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