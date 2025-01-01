На Волині поліція приїхала на виклик про домашнє насилля, а знайшла гранати

На Волині поліція приїхала на виклик про домашнє насилля, а знайшла гранати
У Ковельському районі поліцейські вилучили у 26-річного волинянина боєприпаси. Слідчі розпочали за цим фактом кримінальне провадження, вилучене направили на дослідження.

Про це повідомляє Сектор комунікації поліції Волинської області.

Дві гранати, Ф-1 та СВП, поліцейські виявили за місцем проживання 26-річного жителя Ратнівської громади під час опрацювання виклику про домашнє насильство.

На місце прибули співробітники управління вибухотехнічної служби, небезпечні предмети вилучили. Їх направили на дослідження.

За фактом незаконного поводження з боєприпасами відомості поліція внесла до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

Поліція вкотре наголошує, незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами тягне за собою кримінальну відповідальність. Особа, яка добровільно видасть органам влади незаконні зброю та боєприпаси – звільняються від такої відповідальності.

Також правоохоронці нагадують, що з 25 листопада 2024 року вступив у дію Закон України «Про декларування зброї». Прийняття цього Закону закладає правову основу для непритягнення особи до відповідальності за зберігання зброї без відповідного дозволу, а також посилить механізм контролю за обігом зброї, що є вкрай важливим не лише в період воєнного стану, а й у мирний час.

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Теги: поліція, Волинь
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