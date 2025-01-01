Волинянин здобув «бронзу» на чемпіонаті України з гирьового спорту
Сьогодні, 10:58
На чемпіонаті України у рамках ФСТ «Динамо» із гирьового спорту у Львові волинянин Віктор Смичук виборов «бронзу».
Про це у фейсбуці повідомляє Володимирська міськрада.
У Львові на базі спортивного комплексу «Динамо» проходив чемпіонат ФСТ «Динамо» України з гирьового спорту серед збірних команд територіальних організацій Товариства.
Участь у змаганнях взяли 131 учасник з 18 областей та 7 закладів вищої освіти.
Волинську область на цих змаганнях представляли військовослужбовці та правоохоронці Головного управління національної поліції України у Волинській області, Головного управління ДСНС України у Волинській області, 6 Волинського прикордонного загону, а також спортсмени-динамівці.
За результатами надзвичайно конкурентної боротьби волинський динамівець – вихованець та тренер Володимирської дитячо-юнацької школи ім. О. Зінкевича – Віктор Смичук виборов бронзу чемпіонату у ваговій категорії до 63 кг.
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Про це у фейсбуці повідомляє Володимирська міськрада.
У Львові на базі спортивного комплексу «Динамо» проходив чемпіонат ФСТ «Динамо» України з гирьового спорту серед збірних команд територіальних організацій Товариства.
Участь у змаганнях взяли 131 учасник з 18 областей та 7 закладів вищої освіти.
Волинську область на цих змаганнях представляли військовослужбовці та правоохоронці Головного управління національної поліції України у Волинській області, Головного управління ДСНС України у Волинській області, 6 Волинського прикордонного загону, а також спортсмени-динамівці.
За результатами надзвичайно конкурентної боротьби волинський динамівець – вихованець та тренер Володимирської дитячо-юнацької школи ім. О. Зінкевича – Віктор Смичук виборов бронзу чемпіонату у ваговій категорії до 63 кг.
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