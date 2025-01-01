У ДТП загинув луцький бізнесмен Володимир Ліщина
Сьогодні, 11:01
Загинув луцький підприємець, власник кав’ярень та ресторанів, Володимир Ліщина.
ВолиньPost стало відомо, що днями чоловік потрапив у дорожньо-транспортну пригоду. Медики боролися за його життя, однак, на жаль, врятувати його не вдалося. Йому був 61 рік.
«Дорогі друзі, сталася жахлива подія в нашому житті — не стало нашого дорогого батька, дідуся і просто хорошої людини, Володимира Олександровича Ліщини», — написав у фейсбуці родич загиблого Святослав.
Він також повідомив, що у вівторок, 6 травня, приблизно о 17:00, траурний кортеж прибуде до Свято-Троїцького собору. Чин поховання відбудеться у середу, 7 травня, об 11:00.
«Усіх, хто бажає віддати шану, прошу прийти», — додав Святослав у дописі.
Редакція ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким покійного...
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ВолиньPost стало відомо, що днями чоловік потрапив у дорожньо-транспортну пригоду. Медики боролися за його життя, однак, на жаль, врятувати його не вдалося. Йому був 61 рік.
«Дорогі друзі, сталася жахлива подія в нашому житті — не стало нашого дорогого батька, дідуся і просто хорошої людини, Володимира Олександровича Ліщини», — написав у фейсбуці родич загиблого Святослав.
Він також повідомив, що у вівторок, 6 травня, приблизно о 17:00, траурний кортеж прибуде до Свято-Троїцького собору. Чин поховання відбудеться у середу, 7 травня, об 11:00.
«Усіх, хто бажає віддати шану, прошу прийти», — додав Святослав у дописі.
Редакція ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким покійного...
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