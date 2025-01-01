Відчуйте глибину жіночих доль, розірваних війною: що покажуть у театрі у Луцьку 6 – 11 травня





Цього тижня на сцені театру глядачі побачать історії, сповнені пригод та кохання. Щирі сценічні переживання – усе це принесе гарний настрій і багато позитивних емоцій від перегляду.



Пропонуємо огляд вистав, які відбудуться у драмтеатрі з 6 до 11 травня.



На камерній сцені відбудеться постановка, яку ми були вимушені перенести у квітні. Відчуйте глибину жіночих доль, розірваних війною та пошуками кращого майбутнього.



У вівторок, 6 травня, о 18:00 – драма-інтерв’ю «Долі жіночі або Послання від заробітчанок» Мирона Лисака й Галини Микитюк. Режисерка-постановниця – заслужена артистка України Світлана Органіста. Тривалість – 1 година 45 хвилин (без антракту).



Це глибока історія про жіночі долі, втрату і пошук щастя на чужині. Після повномасштабного вторгнення ще більше українок залишили рідний дім, розриваючи зв’язки з близькими. Героїні вистави – три жінки різного віку, символічні Мойри, що прядуть нитку життя, журналістка, яка досліджує їхні історії, та чоловіки, що відображають українську й італійську реальності. Це прониклива розповідь про розлуку, ідентичність та незворотні зміни, що залишають слід у кожному серці.



Квитки на вистави можна купити у касі та адміністраторів, а також на



У виставі глядачі побачать перетин минулого та сучасного, драми та комедії, легкості та глибини, трагедії окремого народу та водночас проблеми цілого людства.



У четвер, 8 травня, о 18:00 на камерній сцені – комедійний трилер з елементами мелодрами «Мільйон парашутиків» Неди Нежданої. Режисерка-постановниця – заслужена артистка України Світлана Органіста. Тривалість – 1 година 40 хвилин (без антракту).



В основі сюжету – прочитання «Щоденника останнього дня» Марії Шварц – єврейки, яку розстріляли у 1941 році, її далекою родичкою. Взявши написане близько до серця, сучасна дівчина мимоволі впускає у реальність привид Марії Шварц, і та отримує змогу іще раз прожити свій останній день, та головне — розповісти про нього вдячній слухачці. «Мільйон парашутиків» – придумана Марією казка, так і не розказана ненародженому синові. Сучасна дівчина має не просто прожити останній день Марії разом із нею – вона приміряє всі ті переживання до себе, стає частиною історії, що трапилася десятиліття тому, та одна за одною запалює свічки на менорі, де кожна свічка – символ прощання із чимось важливим...



Відзначте День Європи у театрі!



У п’ятницю, 9 травня, о 18:00 на основній сцені – концерт «Мелодії єдності» у виконанні артистів та естрадно-симфонічного оркестру театру. Тривалість – 2 години 10 хвилин (антракт – 15-20 хв).



На одній сцені перетнуться два музичні світи:



• Європейські хіти



• Українські народні та естрадні пісні.



Запрошуємо у мелодійну подорож, що поєднає європейську класику й українську душу!



Прем’єрний показ у Театрі в укритті!



У суботу, 10 травня, о 18:00 – абсурдна трагікомедія «Кароль» Славомира Мрожека. Режисер-постановник – Владислав Маціюк. Тривалість – 1 година 5 хвилин (без антракту).



Дід і Внук шукають окуляри. І Кароля. Окуліст – не готовий. Ви – теж. Нецензурна лексика. Постріли рушниці. Історія, що надовго залишиться з вами.



Знову на сцені! Захоплива вистава, створена за мотивами всесвітньо відомої казки. Це не проста пригода, а натхненна історія про силу доброти, мрій і справжнього кохання.



У неділю, 11 травня, о 12:00 – мюзикл на дві дії «Попелюшка» Вікторії Васалатій за Шарлем Перро, музика Вікторії Васалатій та Юрія Кондратюка. Режисер-постановник – Ярослав Ілляшенко. Тривалість – 1 година 30 хвилин (антракт – 15-20 хвилин).



Ця постановка про добру та щиру дівчину, яка попри всі труднощі зберігає віру в диво й зрештою знаходить своє щастя. На глядачів чекає яскраве сценічне дійство з колоритними персонажами, живою музикою, танцями та неймовірними костюмами. Тут поєднаються гумор, ліричність і магія – усе, що потрібно для незабутнього театрального враження. І, звісно ж, – легендарні черевички, які змінюють долю.



У театрі нагадують: щонеділі після казки відбувається



Комедія, трагедія, філософська притча, драма – так можна описати виставу, який залишить багато запитань і подарує неймовірні емоції фіналом.



У неділю ввечері, 11 травня, о 17:00 – гірка комедія на дві дії «Останній Гречкосій» Ореста Огородника. Тривалість – 2 години 40 хвилин (антракт – 15-20 хвилин).



Ця постановка – про землю. Але не про «глину, каміння і пісок, які у вас у голові», як каже до п’яних односельців головний герой. А про ту землю, на якій, як пригадує його дружина, її народила матір. Фактично, у центрі сюжету вистави – протиставлення старого і нового. Боротьба між традиційними цінностями українського народу – вкоріненого на годувальниці землі та покоління, яке сприймає її як суто утилітарний інструмент для заробляння грошей.



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☑️ Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка запрошує лучан та гостей міста на перегляд вистав та концерту.Пропонуємо огляд вистав, які відбудуться у драмтеатрі з 6 до 11 травня.У вівторок,. Режисерка-постановниця – заслужена артистка України. Тривалість – 1 година 45 хвилин (без антракту).Це глибока історія про жіночі долі, втрату і пошук щастя на чужині. Після повномасштабного вторгнення ще більше українок залишили рідний дім, розриваючи зв’язки з близькими. Героїні вистави – три жінки різного віку, символічні Мойри, що прядуть нитку життя, журналістка, яка досліджує їхні історії, та чоловіки, що відображають українську й італійську реальності. Це прониклива розповідь про розлуку, ідентичність та незворотні зміни, що залишають слід у кожному серці.Квитки на вистави можна купити у касі та адміністраторів, а також на сайті театру У четвер,на камерній сцені –. Режисерка-постановниця – заслужена артистка України. Тривалість – 1 година 40 хвилин (без антракту).В основі сюжету – прочитання «Щоденника останнього дня»– єврейки, яку розстріляли у 1941 році, її далекою родичкою. Взявши написане близько до серця, сучасна дівчина мимоволі впускає у реальність привид Марії Шварц, і та отримує змогу іще раз прожити свій останній день, та головне — розповісти про нього вдячній слухачці. «Мільйон парашутиків» – придумана Марією казка, так і не розказана ненародженому синові. Сучасна дівчина має не просто прожити останній день Марії разом із нею – вона приміряє всі ті переживання до себе, стає частиною історії, що трапилася десятиліття тому, та одна за одною запалює свічки на менорі, де кожна свічка – символ прощання із чимось важливим...У п’ятницю,на основній сцені –. Тривалість – 2 години 10 хвилин (антракт – 15-20 хв).На одній сцені перетнуться два музичні світи:• Європейські хіти• Українські народні та естрадні пісні.Запрошуємо у мелодійну подорож, що поєднає європейську класику й українську душу!У суботу,. Режисер-постановник –. Тривалість – 1 година 5 хвилин (без антракту).Дід і Внук шукають окуляри. І Кароля. Окуліст – не готовий. Ви – теж. Нецензурна лексика. Постріли рушниці. Історія, що надовго залишиться з вами.У неділю,, музиката. Режисер-постановник –. Тривалість – 1 година 30 хвилин (антракт – 15-20 хвилин).Ця постановка про добру та щиру дівчину, яка попри всі труднощі зберігає віру в диво й зрештою знаходить своє щастя. На глядачів чекає яскраве сценічне дійство з колоритними персонажами, живою музикою, танцями та неймовірними костюмами. Тут поєднаються гумор, ліричність і магія – усе, що потрібно для незабутнього театрального враження. І, звісно ж, – легендарні черевички, які змінюють долю.У театрі нагадують: щонеділі після казки відбувається розіграш 4 сертифікатів для двох глядачів на перегляд вистав, а також суперприз від постійного партнера театру – українського виробника іграшок, компанії «Тигрес».У неділю ввечері,. Тривалість – 2 години 40 хвилин (антракт – 15-20 хвилин).Ця постановка – про землю. Але не про «глину, каміння і пісок, які у вас у голові», як каже до п’яних односельців головний герой. А про ту землю, на якій, як пригадує його дружина, її народила матір. Фактично, у центрі сюжету вистави – протиставлення старого і нового. Боротьба між традиційними цінностями українського народу – вкоріненого на годувальниці землі та покоління, яке сприймає її як суто утилітарний інструмент для заробляння грошей.Стежити за репертуаром Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театр імені Тараса Шевченка можна також у соцмережах:☑️ YouTube ☑️ Facebook ☑️ Іnstagram ☑️ Viber ☑️ Telegram ☑️ TikTok ☑️ LinkedIn



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