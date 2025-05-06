Британія таємно готується до загрози нападу росії





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Наразі влада країни заново переписує 20-річну стратегію дій на випадок надзвичайної ситуації, яка приведе країну у стан війни. Секретний план міститиме сценарії, в яких країна зазнає ракетних ударів, ядерних атак або масштабних кібервтручань. Уряд уже змоделював ситуацію, в якій ворожа держава одночасно завдає ракетних та кібератак на критично важливі об’єкти: газові термінали, атомні електростанції, підводні кабелі та транспортну інфраструктуру.



Згідно з планом, країну буде розділено на 12 зон управління. У разі нападу Кабінет міністрів, військові офіцери та судді з особливими повноваженнями відповідатимуть за координацію дій.



Представники Міністерства оборони також закликали уряд розробити власну форму ізраїльського "Залізного купола" для захисту від ракетних атак.



Російські чиновники неодноразово погрожували Британії та іншим країнам за підтримку України. Часто озвучує ці залякування заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв.



Він погрожував, обстріляти ракетами Міжнародний кримінальний суд, який видав ордер на арешт Путіна за викрадення українських дітей. Також Медведєв систематично намагається залякувати не тільки Україну, а й Захід. Одна з його улюблених тем – ядерна загроза.



Зокрема, він погрожував кораблями з ядерною зброєю "на відстані руки" в Балтійському морі, якщо Швеція і Фінляндія приєднаються до НАТО. На початку повномасштабного вторгнення в Україну Медведєв погрожував Франції "справжньою війною".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Велика Британія таємно готується до прямого військового нападу з боку Росії.Про це пише LB.ua з посиланням на The Telegraph.Наразі влада країни заново переписує 20-річну стратегію дій на випадок надзвичайної ситуації, яка приведе країну у стан війни. Секретний план міститиме сценарії, в яких країна зазнає ракетних ударів, ядерних атак або масштабних кібервтручань. Уряд уже змоделював ситуацію, в якій ворожа держава одночасно завдає ракетних та кібератак на критично важливі об’єкти: газові термінали, атомні електростанції, підводні кабелі та транспортну інфраструктуру.Згідно з планом, країну буде розділено на 12 зон управління. У разі нападу Кабінет міністрів, військові офіцери та судді з особливими повноваженнями відповідатимуть за координацію дій.Представники Міністерства оборони також закликали уряд розробити власну форму ізраїльського "Залізного купола" для захисту від ракетних атак.Російські чиновники неодноразово погрожували Британії та іншим країнам за підтримку України. Часто озвучує ці залякування заступник голови Радбезу РФВін погрожував, обстріляти ракетами Міжнародний кримінальний суд, який видав ордер на арешт Путіна за викрадення українських дітей. Також Медведєв систематично намагається залякувати не тільки Україну, а й Захід. Одна з його улюблених тем – ядерна загроза.Зокрема, він погрожував кораблями з ядерною зброєю "на відстані руки" в Балтійському морі, якщо Швеція і Фінляндія приєднаються до НАТО. На початку повномасштабного вторгнення в Україну Медведєв погрожував Франції "справжньою війною".

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