Вперше в історії: в Німеччині провалилися вибори канцлера

Фрідріха Мерца не обрали новим канцлером Німеччини. Йому не вистачило голосів у першому голосуванні Бундестагу.



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Так, в першому турі голосування Фрідріх Мерц набрав 310 голосів "за", при необхідних 316 голосах. Проти проголосували 307 депутатів, ще троє - утримались. У засіданні Бундестагу почалась перерва. Сесію переривають, аби політичні групи могли обговорити наступні кроки.



Примітно, що коаліція Мерца (ХДС/ХСС/СДПН) номінально має 328 голосів у Бундестазі, але він отримав лише 310, що на 18 менше, ніж можна було б очікувати, і, що найважливіше, на шість менше більшості, необхідної для затвердження його наступним канцлером.



Як зазначають місцеві ЗМІ, такого ще ніколи не траплялося в історії федеративної Німеччини.



Diw Welt пише, що це перший такий випадок: ніколи раніше призначений канцлер не зазнав невдачі у Бундестазі після федеральних виборів та успішних коаліційних переговорів. Усі канцлери завжди обиралися у першому турі голосування.



"Парламентські групи зараз обговорюють, як діяти далі; засідання на паузі", - йдеться в публікації ЗМІ.



Зазначається, що якщо у Мерца складеться враження, що у другому турі голосування він може досягти більшого успіху, ніж у першому, він може балотуватися знову у будь-який час.



"Конституція встановлює термін у два тижні: якщо кандидата не обрано, Бундестаг може обрати федерального канцлера протягом 14 днів з моменту голосування більш ніж половиною своїх членів", - пише Diw Welt.



Видання уточнює, що зараз перед депутатами Бундестагу є дві опції:



- Усі фракції мають погодитись на скорочену процедуру підготовки до другого раунду виборів канцлера - тоді вони можуть відбутися і сьогодні.

- Якщо такої згоди не буде, тоді нова спроба призначити канцлера може відбутися не раніше, ніж у п'ятницю 9 травня.



Представники блоку Мерца ХДС/ХСС кажуть, що їхня фракція присутня у повному складі та одноголосно підтримує канцлера. У такому разі причина провалу голосування - в позиції іншої фракції коаліції - Соціал-демократичної. Проте голосування є таємним, тому не можна встановити, як насправді проголосував кожен із депутатів.



Як повідомляє видання, найбільша опозиційна фракція "Альтернатива для Німеччини" підтримала скорочення терміну підготовки до повторного голосування за канцлера. Це означає, що воно може відбутися сьогодні чи завтра.



Згідно з правилами, оприлюдненими на сайті Бундестагу, щоб бути обраним, кандидат у канцлери повинен отримати голоси абсолютної більшості членів Бундестагу. Тобто половини членів + щонайменше один додатковий голос. Це іноді називають "канцлерською більшістю".



Якщо кандидат не отримує абсолютної більшості голосів у першому турі голосування, то проводиться другий тур. Для цього Бундестаг має 14 днів, щоб обрати іншого кандидата на посаду канцлера.



Якщо ж другий тур також не дає результатів, виборчий процес переходить у третій етап. У третьому турі голосування буде достатньо більшості голосів присутніх членів парламенту.



Якщо у третьому турі кандидат отримає абсолютну більшість, президент Німеччини має його призначити. Якщо ж лише відносну - президент може або призначити його, або розпустити Бундестаг і оголосити нові вибори.



Нагадаємо, що після розпаду світлофорної коаліції у Німеччині пройшли дострокові вибори до Бундестагу. Так, 23 лютого на парламентських виборах переміг блок Християнсько-демократичного і Християнсько-соціального союзів (ХДС/ХСС), який очолює Фрідріх Мерц.



Протягом тижнів він вів перемовини щодо формування коаліції, яку в підсумку сформував з Соціал-демократичною партією. І вже вчора, 5 травня Spiegel писало, що консервативний блок Християнсько-демократичного і Християнсько-соціального союзів (ХДС/ХСС) та лідери СДПН офіційно підписали коаліційну угоду.



Також вчора у Берліні відбулася урочиста церемонія проводів Олафа Шольца з посади канцлера Німеччини, під час якого він побажав кандидату в канцлери Мерцу "легкої руки".



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Лідера блоку ХДС/ХССне обрали. Йому не вистачило голосів у першому голосуванні Бундестагу.Про це повідомляє Українська правда Так, в першому турі голосування Фрідріх Мерц набрав 310 голосів "за", при необхідних 316 голосах. Проти проголосували 307 депутатів, ще троє - утримались. У засіданні Бундестагу почалась перерва. Сесію переривають, аби політичні групи могли обговорити наступні кроки.Примітно, що коаліція Мерца (ХДС/ХСС/СДПН) номінально має 328 голосів у Бундестазі, але він отримав лише 310, що на 18 менше, ніж можна було б очікувати, і, що найважливіше, на шість менше більшості, необхідної для затвердження його наступним канцлером.Як зазначають місцеві ЗМІ, такого ще ніколи не траплялося в історії федеративної Німеччини.Diw Welt пише, що це перший такий випадок: ніколи раніше призначений канцлер не зазнав невдачі у Бундестазі після федеральних виборів та успішних коаліційних переговорів. Усі канцлери завжди обиралися у першому турі голосування."Парламентські групи зараз обговорюють, як діяти далі; засідання на паузі", - йдеться в публікації ЗМІ.Зазначається, що якщо у Мерца складеться враження, що у другому турі голосування він може досягти більшого успіху, ніж у першому, він може балотуватися знову у будь-який час."Конституція встановлює термін у два тижні: якщо кандидата не обрано, Бундестаг може обрати федерального канцлера протягом 14 днів з моменту голосування більш ніж половиною своїх членів", - пише Diw Welt.Видання уточнює, що зараз перед депутатами Бундестагу є дві опції:- Усі фракції мають погодитись на скорочену процедуру підготовки до другого раунду виборів канцлера - тоді вони можуть відбутися і сьогодні.- Якщо такої згоди не буде, тоді нова спроба призначити канцлера може відбутися не раніше, ніж у п'ятницю 9 травня.Представники блоку Мерца ХДС/ХСС кажуть, що їхня фракція присутня у повному складі та одноголосно підтримує канцлера. У такому разі причина провалу голосування - в позиції іншої фракції коаліції - Соціал-демократичної. Проте голосування є таємним, тому не можна встановити, як насправді проголосував кожен із депутатів.Як повідомляє видання, найбільша опозиційна фракція "Альтернатива для Німеччини" підтримала скорочення терміну підготовки до повторного голосування за канцлера. Це означає, що воно може відбутися сьогодні чи завтра.Згідно з правилами, оприлюдненими на сайті Бундестагу, щоб бути обраним, кандидат у канцлери повинен отримати голоси абсолютної більшості членів Бундестагу. Тобто половини членів + щонайменше один додатковий голос. Це іноді називають "канцлерською більшістю".Якщо кандидат не отримує абсолютної більшості голосів у першому турі голосування, то проводиться другий тур. Для цього Бундестаг має 14 днів, щоб обрати іншого кандидата на посаду канцлера.Якщо ж другий тур також не дає результатів, виборчий процес переходить у третій етап. У третьому турі голосування буде достатньо більшості голосів присутніх членів парламенту.Якщо у третьому турі кандидат отримає абсолютну більшість, президент Німеччини має його призначити. Якщо ж лише відносну - президент може або призначити його, або розпустити Бундестаг і оголосити нові вибори.Нагадаємо, що після розпаду світлофорної коаліції у Німеччині пройшли дострокові вибори до Бундестагу. Так, 23 лютого на парламентських виборах переміг блок Християнсько-демократичного і Християнсько-соціального союзів (ХДС/ХСС), який очолює Фрідріх Мерц.Протягом тижнів він вів перемовини щодо формування коаліції, яку в підсумку сформував з Соціал-демократичною партією. І вже вчора, 5 травня Spiegel писало, що консервативний блок Християнсько-демократичного і Християнсько-соціального союзів (ХДС/ХСС) та лідери СДПН офіційно підписали коаліційну угоду.Також вчора у Берліні відбулася урочиста церемонія проводівз посади канцлера Німеччини, під час якого він побажав кандидату в канцлери Мерцу "легкої руки".

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